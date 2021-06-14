Son dakika: Efsane kaleci Peter Schmeichel’dan olay UEFA açıklaması! "Eriksen hastanedeyken..."

"UEFA'dan oyuncuların tavsiyelerine uyduğunu belirten bir basın açıklaması okudum. Bunun gerçek olmadığını biliyorum. UEFA, oyunculara üç seçenek sundu. Birincisi, kalan son 50 dakikayı hemen devam ettirmek ve bitirmekti. İkincisi, maçın bir sonraki gün olan Pazar günü öğle saatlerinde başlamak ve kalan 50 dakikayı bitirmekti. Oyunculara yapılan son öneri ise Danimarka'nın 3-0 hükmen mağlup edilmesi yönünde oldu."