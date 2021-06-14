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Giriş Tarihi: 14.6.2021 18:50 Son Güncelleme: 14.6.2021 19:03

Son dakika: Efsane kaleci ’dan olay açıklaması! "Eriksen hastanedeyken..."

Son dakika: Efsane kaleci Peter Schmeichel’dan olay UEFA açıklaması! Eriksen hastanedeyken...

Son dakika haberi… ’nda futbol tarihinin en unutulmaz maçlarından birisi geçtiğimiz günlerde yaşandı. - maçının oynandığı sırada Danimarkalı yıldız , bir anda bilinç kaybı yaşamış ve saha içerisinde yere yığılmıştı. Tüm dünyayı derinden etkileyen olayın yankıları sürüyor. Peter Schmeicel, Eriksen’in hastaneye götürüldüğü sırada oyunculara maçın devam etmesi için baskı yapıldığını belirtti.

'de oynanan - karşılaşması, uzun yıllar tüm futbolseverlerin aklından çıkmayacak. Danimarka'nın Inter'de forma giyen yıldız oyuncusu , saha içerisinde bir anda yere yığılmış ve bilinç kaybı yaşamıştı.

Tüm dünyayı korkutan anlarda ölümden dönen Eriksen, hem takım arkadaşlarının hem de sağlık görevlilerin yardımıyla hayata döndü. Hastanede kontrol altında bulunan Eriksen'in futbol hayatının devam edip etmeyeceği ise henüz büyük bir soru işareti.

Yüreklerin ağza geldiği anlarda, tarafından Danimarka-Finlandiya maçının tatil edildiği açıklanmıştı. Herkes tarafından beklenen karşılaşmanın farklı bir tarihe alınmasıyken, UEFA'nın aldığı kararla, mücadele 21.30'da kaldığı yerden devam etti.

İki takım futbolcuları için de maçı yeniden oynamak oldukça zorken, UEFA'dan yapılan açıklamada "iki takımın oyuncularının isteği doğrultusunda" alınan kararla devam edildiği söylendi. Karşılaşma, Finlandiya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

DANİMARKALI OYUNCULARA TEHDİT!

Danimarka'nın efsanevi kalecisi , UEFA'nın gerçekleri söylemediğine inandığını Danimarkalı oyuncuların hükmen mağlubiyetle tehdit edildiğini belirtti.

Peter Schmeichel, UEFA'nın oyunculara 3 seçenek sunduğunu ve karşılaşmanın devam etmesi yönünde baskı uyguladığını söyledi. Schmeichel'in açıklamaları şöyle…

"UEFA'dan oyuncuların tavsiyelerine uyduğunu belirten bir basın açıklaması okudum. Bunun gerçek olmadığını biliyorum. UEFA, oyunculara üç seçenek sundu. Birincisi, kalan son 50 dakikayı hemen devam ettirmek ve bitirmekti. İkincisi, maçın bir sonraki gün olan Pazar günü öğle saatlerinde başlamak ve kalan 50 dakikayı bitirmekti. Oyunculara yapılan son öneri ise Danimarka'nın 3-0 hükmen mağlup edilmesi yönünde oldu."

"OYUNCULARIN SEÇİMİ VAR MIYDI? SANMIYORUM"

Schmeichel, yaptığı açıklamaların devamında, "Oyuncular oynamak istedi mi? Gerçekten bir seçimleri var mıydı? Sanmıyorum." diye ekledi ve maçın aynı gün içerisinde yeniden başlamasına isyan etti. Schmeichel, Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand'ın da oyuncularının sahaya dönmesinden pişmanlık duyduğunu belirtti.

CHRİSTİAN ERİKSEN İLK KEZ KONUŞTU

Christian Eriksen'in kalbinin yoğun maç temposuna dayanmadığı açıklanmıştı. Doktorları, Eriksen'in bir daha futbol oynamasının zor olduğunu ifade etti. Fakat Christian Eriksen bugün tedavi gördüğü hastanede ilk kez açıklamalarda bulundu.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM, NELER OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

La Gazzeetta dello Sport'un haberine göre Eriksen onun için endişelenen herkese bir mesaj gönderdi.

Eriksen: Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama vazgeçmeyeceğim. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Benim için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Neler olduğunu anlamaya çalışacağım."

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Son dakika: Efsane kaleci Peter Schmeichel’dan olay UEFA açıklaması! "Eriksen hastanedeyken..."
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