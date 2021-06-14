Son dakika: Efsane kaleci Peter Schmeichel’dan olay UEFA açıklaması! "Eriksen hastanedeyken..."

EURO 2020'de oynanan Danimarka-Finlandiya karşılaşması, uzun yıllar tüm futbolseverlerin aklından çıkmayacak. Danimarka'nın Inter'de forma giyen yıldız oyuncusu Christian Eriksen, saha içerisinde bir anda yere yığılmış ve bilinç kaybı yaşamıştı.
Tüm dünyayı korkutan anlarda ölümden dönen Eriksen, hem takım arkadaşlarının hem de sağlık görevlilerin yardımıyla hayata döndü. Hastanede kontrol altında bulunan Eriksen'in futbol hayatının devam edip etmeyeceği ise henüz büyük bir soru işareti.
Yüreklerin ağza geldiği anlarda, UEFA tarafından Danimarka-Finlandiya maçının tatil edildiği açıklanmıştı. Herkes tarafından beklenen karşılaşmanın farklı bir tarihe alınmasıyken, UEFA'nın aldığı kararla, mücadele 21.30'da kaldığı yerden devam etti.
İki takım futbolcuları için de maçı yeniden oynamak oldukça zorken, UEFA'dan yapılan açıklamada "iki takımın oyuncularının isteği doğrultusunda" alınan kararla devam edildiği söylendi. Karşılaşma, Finlandiya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.
DANİMARKALI OYUNCULARA TEHDİT!
Danimarka'nın efsanevi kalecisi Peter Schmeichel, UEFA'nın gerçekleri söylemediğine inandığını Danimarkalı oyuncuların hükmen mağlubiyetle tehdit edildiğini belirtti.
Peter Schmeichel, UEFA'nın oyunculara 3 seçenek sunduğunu ve karşılaşmanın devam etmesi yönünde baskı uyguladığını söyledi. Schmeichel'in açıklamaları şöyle…
"UEFA'dan oyuncuların tavsiyelerine uyduğunu belirten bir basın açıklaması okudum. Bunun gerçek olmadığını biliyorum. UEFA, oyunculara üç seçenek sundu. Birincisi, kalan son 50 dakikayı hemen devam ettirmek ve bitirmekti. İkincisi, maçın bir sonraki gün olan Pazar günü öğle saatlerinde başlamak ve kalan 50 dakikayı bitirmekti. Oyunculara yapılan son öneri ise Danimarka'nın 3-0 hükmen mağlup edilmesi yönünde oldu."
"OYUNCULARIN SEÇİMİ VAR MIYDI? SANMIYORUM"
Schmeichel, yaptığı açıklamaların devamında, "Oyuncular oynamak istedi mi? Gerçekten bir seçimleri var mıydı? Sanmıyorum." diye ekledi ve maçın aynı gün içerisinde yeniden başlamasına isyan etti. Schmeichel, Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand'ın da oyuncularının sahaya dönmesinden pişmanlık duyduğunu belirtti.
CHRİSTİAN ERİKSEN İLK KEZ KONUŞTU
Christian Eriksen'in kalbinin yoğun maç temposuna dayanmadığı açıklanmıştı. Doktorları, Eriksen'in bir daha futbol oynamasının zor olduğunu ifade etti. Fakat Christian Eriksen bugün tedavi gördüğü hastanede ilk kez açıklamalarda bulundu.
"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM, NELER OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM"
La Gazzeetta dello Sport'un haberine göre Eriksen onun için endişelenen herkese bir mesaj gönderdi.
Eriksen: Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama vazgeçmeyeceğim. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Benim için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Neler olduğunu anlamaya çalışacağım."