Son dakika: Koita Trabzonspor'a imza atıyor! İşte o tarih

ALİ KOÇ'TAN TRABZONSPOR'A TEBRİK

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan U19 Gelişim Ligi maçında bordo-mavililer Batuhan Günaldı, Süleyman Cebeci ve Muhammet Akpınar'ın golleriyle 3-0 kazanmıştı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ise maçın ardından bordo-mavili takımın soyunma odasına giderek, teknik ekibi ve futbolcuları hem sergiledikleri performans hem de centilmence futboldan dolayı kutladığı ortaya çıktı.

Ali Koç'un soyunma odasında, "Hepinizin ayağınıza sağlık, iyi futbol oynadınız. Centilmence geçtiği için sizi tebrik ederim, hak ettiniz." ifadelerini kullandığı öğrenildi.