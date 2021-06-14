Son dakika: Koita Trabzonspor'a imza atıyor! İşte o tarih

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi ilk anlaştığı isim olan Koita transferinin resmen açıklanması için 17 Haziran bekleniyor.
Sabah gazetesi olarak oyuncuyla anlaşmaya varıldığı duyurduğumuz 3 Nisan tarihinden itibaren teknik direktör Abdullah Avcı sürekli olarak oyuncuyla iletişim halinde oldu.
Yeni sezon öncesi kamp sürecine kadar hazırlanması için kendisine verilen antrenman programı dahilinde çalışmalarına devam eden Koita'nın 17 Haziran'da Trabzon'a geleceği ve burada yapılacak sağlık kontrolünün ardından 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Koita transferini özellikle istediği ve bu konuda yönetim kuruluna da talebini yerine getirdiği için teşekkür ettiği öğrenildi.
TRABZONSPOR İÇİN MAKARIC İDDİASI
Sırp basınında yer alan habere göre bordo-mavili takım geçtiğimiz sezon ülkesinde gol kralı olan Makaric için bir süredir girişimlerde bulunuyor. Trabzonspor, Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden FK Radnik Surdulica formasıyla sezonu gol kralı olarak tamamlayan Sırp golcü için hamle yaptığı iddia edildi.
Geride kalan sezon ligde 38 maçta forma giyip 25 gol 8 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki oyuncu sezonu gol kralı olarak tamamlayan Makaric'in kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Sırp basınında da yer alan habere göre oyuncuyla Türkiye'den Beşiktaş ve Çaykur Rizespor takımları da talip oldu.
ALİ KOÇ'TAN TRABZONSPOR'A TEBRİK
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan U19 Gelişim Ligi maçında bordo-mavililer Batuhan Günaldı, Süleyman Cebeci ve Muhammet Akpınar'ın golleriyle 3-0 kazanmıştı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ise maçın ardından bordo-mavili takımın soyunma odasına giderek, teknik ekibi ve futbolcuları hem sergiledikleri performans hem de centilmence futboldan dolayı kutladığı ortaya çıktı.
Ali Koç'un soyunma odasında, "Hepinizin ayağınıza sağlık, iyi futbol oynadınız. Centilmence geçtiği için sizi tebrik ederim, hak ettiniz." ifadelerini kullandığı öğrenildi.