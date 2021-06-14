Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’dan Ceyhun bombası!
Giriş Tarihi: 14.6.2021

Trabzonspor’dan Ceyhun bombası!

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan Ceyhun bombası!

Yabancı sayısının 8+6 olarak kalacağını düşünen bordo-mavililer, orta saha için bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuyu listeye aldı

Yabancı kuralının açıklandığı gibi 8+6 olarak uygulanacağını düşünen Trabzonspor Yönetimi, teknik direktör ile bir durum değerlendirmesi yaparak, yerli oyunculardan da oluşan bir liste hazırlamıştı. Bu doğrultuda ciddi bir maliyet getirmeyecek alternatif yerli oyuncular üzerinde duran bordo- mavililer, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde bulunan Ceyhun Gülselam'ı gündemine aldı. 'da yetiştikten sonra ilk kez Türkiye'de Trabzonspor'da forma giyen Ceyhun Gülselam, daha sonra , , , Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor ve Aytemiz 'da oynamıştı.

BERAT'A ALTERNATİF
33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, orta sahada Berat Özdemir ile bir rekabet ortamına girmesi için takıma kazandırılmaya çalışılacağı iddia edildi.

BAYERN MÜNİH ALTYAPISINDA YETİŞTİ
FUTBOLA Bayern Münih altyapısında başlayan Ceyhun Gülselam, 2008'de Türkiye'de Trabzonspor'a transfer oldu. 2014 yılı hariç (Hannover) ülkemizde forma giyen 33 yaşındaki orta saha, 306 maçta 19 gol attı, 24 de asiste imza attı. Geçen sezon ise Alanyaspor formasıyla 21 müsabakaya çıkarken, maç başına 2 ikili mücadele kazanırken, 1 top çalma ile oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 13 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme, duyan şaşkına döndü
İşte Türkiye'de altın potansiyeli olan o iller! Heyecanlandıran açıklama: Yeni müjdeler gelebilir
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi peş peşe kritik temaslar
Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! "Bir daha asla..."
Son dakika: Üzücü haberi Emel Sayın verdi! Keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti!
Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi nedir? Camdaki Kız'da Hayri'yi kim oynayacak ve hangi oyuncu gelecek?
SON DAKİKA: Malatya'da şaşkına çeviren olay! Tabutu açınca gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?
Son dakika: İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi resmen sona erdi
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimde yeni dönem açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’dan Ceyhun bombası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA