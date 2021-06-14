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Giriş Tarihi: 14.6.2021 09:54 Son Güncelleme: 14.6.2021 09:54

EURO 2020'de ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Galler hangi gün ve nerede oynanacak?

EURO 2020'de Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Galler milli maç hangi gün ve nerede oynanacak?

için geri sayım sürüyor. EURO 2020 A Grubu ilk maçında İtalya'ya 3-0 yenilen Milliler, ikinci maçına Galler karşısında çıkacak. Bu noktada, Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Azerbaycan'da oynanacak olan mücadele, gruptaki iddiamızı sürdürmek açısından önem arz ediyor. Peki, EURO 2020 Türkiye Galler hangi gün oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta? İşte, Türkiye Galler maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı

Haydi Türkiye! A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile karşılaşacak. İlk maçta İtalya'ya 3-0 yenilen Milliler, Galler karşısında 3 puanı elde etmek istiyor. Bu doğrultuda, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. A Milli Takımımız, Galler maçını Azerbaycan'da oynayacak.

TÜRKİYE GALLER MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye Galler maçı, 16 Haziran 2021 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Peki, Türkiye Galler maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi olacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Galler arasındaki A Grubu 2. maçı, 16 Haziran Çarşamba günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.

A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

RAKİP TAKIM GALLER

"Ejderhalar"ın öne çıkan oyuncuları arasında, geçen sezon Tottenham'da kiralık oynayan Real Madridli Gareth Bale ile Chelseali Ethan Ampadu bulunuyor.

Tarihinde ilk kez 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Galler, yarı finale kadar yükselmeyi başarmış ancak turnuvada daha sonra şampiyonluğa ulaşacak olan Portekiz'e yenilmişti.

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EURO 2020'de Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Galler milli maç hangi gün ve nerede oynanacak?
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