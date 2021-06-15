20 milyon TL’ye 1 yıllık imza

Asbaşkan Emre Kocadağ ile üç kez görüşen tecrübeli teknik adam 1 yıl için 16 milyon + 4 milyon TL’lik bonus içeren yeni sözleşmeye ‘Evet’ dedi
Beşiktaş'ta yönetim, taraftar, camia hatta futbolcuların da gözünü çevirdiği teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşme durumu artık nihayete varıyor. Asbaşkan Emre Kocadağ'ınYalçın ile 3. görüşmeyi yapmasıyla birlikteolumlu ilerleyen süreç cuma günüimza ile neticeleniyor. Normal şartlarda bugün yapılması planlanan zirve, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Türkiye-Galler maçını izlemek için Azerbaycan'a gidecek olmasından dolayı cuma gününe ertelendi.
SERGEN YALÇIN PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA
Tatiline Çeşme'de devam eden Yalçın'ın perşembe günü İstanbul'a geleceği ve ertesi gün de 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Siyah-beyazlılarda transfer sayısı, gelecek-gidecek oyuncular, idari işler gibi konuların etraflıca görüşüleceği ve transfer harekâtına başlanacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon 6 milyon TL alanYalçın'ın yeni maaşı 16 milyon TL olacak. Bununyanı sıra 4 milyon TL de başarı bonususözleşmede yer alacak.
KENAN BEŞİKTAŞ'TA
Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki milli futbolcu ile 10 milyon TL maaş+bonus karşılığında 3 yıllığına anlaştı. Kenan, EURO 2020 sonrası imzayı atacak Beşiktaş'ın devre arasında başlattığı ve sezonunun bitimiyle hız kazandırdığı Kenan Karaman transferinde mutlu sona ulaşıldı. SABAH Spor'un tüm detaylarıyla en başından beri ilk olarak duyurduğu 27 yaşındaki milli futbolcuyla yapılan görüşmelerde orta yol bulundu. Siyah-beyazlılar 8 milyon TL ile başladığı ve karşılığında 12 milyon TL yanıtı aldığı Kenan transferini 10 milyon TL maaş+bonuslara bitirdi. Milli futbolcuyla 3 yıllığınaanlaşan Beşiktaş, imza içinevrakları hazırlamaya başladı. Şu an Avrupa Şampiyonası'nda olan Kenan, EURO 2020'nin tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş'a 3 yıllık imza atacak.