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Giriş Tarihi: 15.6.2021

20 milyon TL’ye 1 yıllık imza

OGÜN ŞAHİNOĞLU
20 milyon TL’ye 1 yıllık imza

Asbaşkan ile üç kez görüşen tecrübeli teknik adam 1 yıl için 16 milyon + 4 milyon TL’lik bonus içeren yeni sözleşmeye ‘Evet’ dedi

Beşiktaş'ta yönetim, taraftar, camia hatta futbolcuların da gözünü çevirdiği teknik direktör 'ın sözleşme durumu artık nihayete varıyor. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın Yalçın ile 3. görüşmeyi yapmasıyla birlikte olumlu ilerleyen süreç cuma günü imza ile neticeleniyor. Normal şartlarda bugün yapılması planlanan zirve, Başkan 'nin Türkiye-Galler maçını izlemek için Azerbaycan'a gidecek olmasından dolayı cuma gününe ertelendi.

SERGEN YALÇIN PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA
Tatiline Çeşme'de devam eden Yalçın'ın perşembe günü İstanbul'a geleceği ve ertesi gün de 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Siyah-beyazlılarda transfer sayısı, gelecek-gidecek oyuncular, idari işler gibi konuların etraflıca görüşüleceği ve transfer harekâtına başlanacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon 6 milyon TL alan Yalçın'ın yeni maaşı 16 milyon TL olacak. Bunun yanı sıra 4 milyon TL de başarı bonusu sözleşmede yer alacak.

KENAN BEŞİKTAŞ'TA
Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki milli futbolcu ile 10 milyon TL maaş+bonus karşılığında 3 yıllığına anlaştı. Kenan, EURO 2020 sonrası imzayı atacak
Beşiktaş'ın devre arasında başlattığı ve sezonunun bitimiyle hız kazandırdığı Kenan Karaman transferinde mutlu sona ulaşıldı. SABAH Spor'un tüm detaylarıyla en başından beri ilk olarak duyurduğu 27 yaşındaki milli futbolcuyla yapılan görüşmelerde orta yol bulundu. Siyah-beyazlılar 8 milyon TL ile başladığı ve karşılığında 12 milyon TL yanıtı aldığı Kenan transferini 10 milyon TL maaş+bonuslara bitirdi. Milli futbolcuyla 3 yıllığına anlaşan Beşiktaş, imza için evrakları hazırlamaya başladı. Şu an Avrupa Şampiyonası'nda olan Kenan, EURO 2020'nin tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş'a 3 yıllık imza atacak.

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