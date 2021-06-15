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Giriş Tarihi: 15.6.2021 23:48 Son Güncelleme: 15.6.2021 23:53

Almanya-Fransa maçında ısırık skandalı! Rüdiger Pogba'yı ısırdı...

Almanya-Fransa maçında ısırık skandalı! Rüdiger Pogba'yı ısırdı...

EURO 2020 F Grubu ilk maçında son Dünya Şampiyonu Fransa ile Almanya, 'da karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısının son anlarında çok ilginç bir an yaşandı. Almanya'dan , Fransız Paul Pogba'yı ısırdı.

EURO 2020 F Grubu ilk maçında son Dünya Şampiyonu Fransa 'da Almanya'ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını Fransa, 20'de 'in kendi kalesine attığı golle 1-0 önde kapattı.

RUDIGER POGBA'YI ISIRDI!

Maçın ilk yarısının son anlarında çok ilginç bir an yaşandı. , Paul Pogba'yı ısırdı.

Kendi kalesine attı! Almanya-Fransa (CANLI)

45. dakikada yaşan ikili mücadelede Alman stoper Rüdiger, Pogba'nın arkasında pozisyon alırken rakibinin sırtından ısırdı.

Turnuvada 'Ölüm Grubu' olarak nitelendirilen F Grubu'nun diğer maçında ise Portekiz, deplasmanda Macaristan'ı (2) ve 'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.

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Almanya-Fransa maçında ısırık skandalı! Rüdiger Pogba'yı ısırdı...
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