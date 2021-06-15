Almanya-Fransa maçında ısırık skandalı! Rüdiger Pogba'yı ısırdı...

EURO 2020 F Grubu ilk maçında son Dünya Şampiyonu Fransa Allianz Arena'da Almanya'ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını Fransa, 20'de Mats Hummels'in kendi kalesine attığı golle 1-0 önde kapattı.
RUDIGER POGBA'YI ISIRDI!
Maçın ilk yarısının son anlarında çok ilginç bir an yaşandı. Antonio Rüdger, Paul Pogba'yı ısırdı.Kendi kalesine attı! Almanya-Fransa (CANLI)
45. dakikada yaşan ikili mücadelede Alman stoper Rüdiger, Pogba'nın arkasında pozisyon alırken rakibinin sırtından ısırdı.
Turnuvada 'Ölüm Grubu' olarak nitelendirilen F Grubu'nun diğer maçında ise Portekiz, deplasmanda Macaristan'ı Cristiano Ronaldo (2) ve Raphael Guerreiro'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.