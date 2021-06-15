Bakü'de gündem Türkiye! Büyük heyecanla maçlar bekleniyor

EURO 2020 A Grubu'ndaki ilk maçında Roma'da İtalya'ya 3-0 kaybeden A Milliler, gözünü grubun kalan 2 maçına çevirdi. Hazırlıklarını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürdüren A Milli Takım, yarın Galler, pazar günü ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



Başkentte oynanacak olan 2 karşılaşma için Türkiye'ye tam destek veren Azerbaycan halkı, A Milli Takım'ın gruptan çıkacağına inanıyor. İtalya maçına üzüldüklerini belirten Azerbaycanlı futbolseverler, sonuna kadar kardeş ülkenin yanında olduklarını söyledi. Dualarla Türkiye'yi desteklerini belirten vatandaşlar; canlarının, yüreklerinin her zaman Türkiye ile attığını vurguladı. Azerbaycanlılar ayrıca, Türk halkının çok sık Azerbaycan'a gelmediğini, onları sık sık topraklarına beklediklerini de sözlerine ekledi. Kahramanmaraşlı dondurmacıdan sokak müzisyenine kadar herkes Türkiye'nin gruptan çıkacağını belirtirken, futbolseverler ay-yıldızlı ekip için şarkı da söyledi.