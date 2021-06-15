Brezilyalı Claudemir Sivasspor'da kalacak!

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da istediği 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sivasspor'da Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 36 maça çıktı. 1 asisti bulunan Claudemir, 24 kez de ilk 11'de görev aldı. Claudemir ayrıca 2 bin 208 dakika sahada kaldı.





Konu ile ilgili ise kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.