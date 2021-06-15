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Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:50 Son Güncelleme: 15.6.2021 11:50

Brezilyalı Claudemir 'da kalacak!

İHA
Brezilyalı Claudemir Sivasspor'da kalacak!

ekiplerinden 'da 2 yıldır forma giyen deneyimli orta saha , takımda kalacak. Kırmızı-beyazlı ekibin, sözleşmesi sona eren Brezilyalı isimle anlaşacağı ifade ediliyor.

'da iki sezondur forma giyen ve sözleşmesi sona eren Brezilyalı orta saha oyuncusu Claudemir'in takımda kalacağı öğrenildi.

2019-2020 sezonunda Sivasspor'a transfer olan 'nın durumu netleşti. Kırmızı-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Brezilyalı oyuncunun takımla yeniden anlaşacağı alınan bilgiler arasında.

Teknik Direktör 'ın da istediği 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sivasspor'da ve olmak üzere 36 maça çıktı. 1 asisti bulunan Claudemir, 24 kez de ilk 11'de görev aldı. Claudemir ayrıca 2 bin 208 dakika sahada kaldı.



Konu ile ilgili ise kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Brezilyalı Claudemir Sivasspor'da kalacak!
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