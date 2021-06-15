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Giriş Tarihi: 15.6.2021

Eriksen: Pes etmeyeceğim

Eriksen: Pes etmeyeceğim
DANIMARKA ile Finlandiya arasında oynanan maçta kalbi duran ve müdahale sonrası hayata dönen 'den ilk açıklama geldi. 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, İtalyan gazetesi 'a, "Şimdi daha iyi hissediyorum ama ne olduğunu anlamak istiyorum. Benim için yaptığınız her şeye teşekkür ederim. Pes etmeyeceğim" diye konuştu. Menajeri ise "Eriksen ile pazar günü görüştük. Şaka yaptı. Keyfi yerindeydi. Dünyanın her tarafından mesajlar aldı. Çok mutluydu" dedi.

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Eriksen: Pes etmeyeceğim
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