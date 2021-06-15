Eriksen: Pes etmeyeceğim

DANIMARKA ile Finlandiya arasında oynanan maçta kalbi duran ve müdahale sonrası hayata dönen Christian Eriksen'den ilk açıklama geldi. 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a, "Şimdi daha iyi hissediyorum ama neolduğunu anlamak istiyorum. Benimiçin yaptığınız her şeye teşekkür ederim. Pes etmeyeceğim" diye konuştu. Menajeri Martin Schoots ise "Eriksen ile pazar günü görüştük. Şaka yaptı. Keyfi yerindeydi. Dünyanın her tarafından mesajlar aldı. Çok mutluydu" dedi.