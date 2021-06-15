EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? 15 Haziran TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı programı

TRT Spor ve TRT 1 yayın akışı listesi, EURO 2020 devam ederken sık sık araştırılıyor. Bu yıl, Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından canlı olarak takip ediliyor. Durum böyle olunca, EURO 2020'de bugün hangi maçlar var konusuyla ilgili araştırmalar futbolseverler tarafından yapılıyor.
Futbolseverler, TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından EURO 2020 maçlarını canlı olarak izleyebiliyor. EURO 2020'de bugün de birbirinden önemli maçlar var. Peki, EURO 2020'de bugün hangi maçlar oynanacak?
İşte, 15 Haziran TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı listesi
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:
TRT 1 YAYIN AKIŞI
16:00 UEFA EURO 2020 Futbol Karş.
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Macaristan-Portekiz" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-Almanya" (Canlı)
00:15 Teşkilat (Altyazılı)
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
10:00 Spor Bülteni (Canlı)
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet (Canlı)
12:25 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
13:00 Spor Bülteni (Canlı)
13:45 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV (Canlı)
14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
15:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
16:00 Gündem Futbol Transfer (Canlı)
17:55 EURO 2020 GRUP TANITIMLARI
18:00 Spor Merkezi (Canlı)
19:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İSPANYA - İSVEÇ "
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
22:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " MACARİSTAN - PORTEKİZ "
00:00 Kupa Gecesi (Canlı)
02:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " FRANSA - ALMANYA "
03:40 Kupa Gecesi
05:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER