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Giriş Tarihi: 15.6.2021 10:58

EURO 2020'de ? 15 Haziran TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı programı

EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? 15 Haziran TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı programı

EURO 2020 Futbol Şampiyonası hız kesmeden devam ederken günün maçları günün maçları da merak ediliyor. Bilindiği üzere, bu sene Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından izleniyor. Bu noktada, TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Peki, EURO 2020'de ? İşte, TRT Spor ve TRT 1 canlı yayın akışı listesi 15 Haziran 2021

TRT Spor ve listesi, EURO 2020 devam ederken sık sık araştırılıyor. Bu yıl, Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından canlı olarak takip ediliyor. Durum böyle olunca, EURO 2020'de konusuyla ilgili araştırmalar futbolseverler tarafından yapılıyor.

TRT SPOR & TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 15 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ

Futbolseverler, TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından EURO 2020 maçlarını canlı olarak izleyebiliyor. EURO 2020'de bugün de birbirinden önemli maçlar var. Peki, EURO 2020'de bugün hangi maçlar oynanacak?

İşte, 15 Haziran TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı listesi

EURO 2020'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:

  • 19.00 Macaristan - Portekiz (Maçı Cüneyt Çakır yönetecek)
  • 22.00 Fransa - Almanya

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:00 UEFA EURO 2020 Futbol Karş.

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Macaristan-Portekiz" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-Almanya" (Canlı)

00:15 Teşkilat (Altyazılı)

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet (Canlı)

12:25 UEFA EURO 2020 ÖZETLER

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:45 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV (Canlı)

14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)

15:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

16:00 Gündem Futbol Transfer (Canlı)

17:55 EURO 2020 GRUP TANITIMLARI

18:00 Spor Merkezi (Canlı)

19:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İSPANYA - İSVEÇ "

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

22:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " MACARİSTAN - PORTEKİZ "

00:00 Kupa Gecesi (Canlı)

02:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " FRANSA - ALMANYA "

03:40 Kupa Gecesi

05:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER

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EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? 15 Haziran TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı programı
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