Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda papatya falları açılıyor... Başkan Ali Koç, 'Portekiz ya da Alman ekolü olacak' diyerek ilk işareti vermiş ancak sonrasında ortaya pek çok isim atılmıştı. Koç, görüşmeler konusunda ser verip, sır vermiyor ama iki isim oldukça fazla telaffuz ediliyor.