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Giriş Tarihi: 15.6.2021 09:07 Son Güncelleme: 15.6.2021 09:10

teknik direktörünü 'le ikna edecek

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe teknik direktörünü Mesut Özil'le ikna edecek

haberi... yeni hocasını ‘10 numara’ kozuyla ikna etmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler için ve ismi öne çıkmış durumda... Yönetimin, yeni teknik direktörü ikna etmesinde önemli rol oynayacak.

'de yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda papatya falları açılıyor... Başkan , 'Portekiz ya da Alman ekolü olacak' diyerek ilk işareti vermiş ancak sonrasında ortaya pek çok isim atılmıştı. Koç, görüşmeler konusunda ser verip, sır vermiyor ama iki isim oldukça fazla telaffuz ediliyor.

Bunlardan ilki 63 yaşındaki İsveçreli , diğeri ise Portekizli olan 59 yaşındaki ... Castro en son 'i çalıştırdı. Ukrayna Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Portekizli teknik adamın sözleşmesi 24 Mayıs 2021'de sona erdi.

FAVRE YARIN KARAR VERECEK
63 yaşındaki Favre, Aralık 2020'de 'dan ayrılmıştı. Fenerbahçe yönetiminin teknik adamlarını ikna ederken, kozunu kullandığı ve dünyaca ünlü yıldızın yanı sıra güçlü bir kadro ile yeni sezona başlama garantisi verdiği öğrenildi. Hatta ilk başta teklife olumsuz yaklaşan Favre'nin, Mesut nedeniyle düşünmek için süre istediği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının kararını yarın iletmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe teknik direktörünü Mesut Özil'le ikna edecek
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