Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir aklındaki 3 teknik adamı açıkladı

"ARKADAŞLARIMIZ KULÜBÜN SORUNLARINI İYİ BİLİYOR"

Listesindeki isimlerin tek amacının Galatasaray'ı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak olduğunun altını çizen İbrahim Özdemir, "Aile olarak Galatasaray'ın başarıları ile mutlu olur, başarısız olursa üzülürüz. Ekibimize dahil ettiğimiz bütün arkadaşlarımız, eğitimli, yetenekli ve kulübün sorunlarını iyi bilen kişilerdir. Tesadüfen bir araya gelmemişlerdir. Hiçbirisinin kişisel bir hesabı yoktur. Galatasaray üzerinden güç ve itibar elde etme planları da yoktur. Hepsi, Galatasaray'ı içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarmak için çalışacak arkadaşlardır" ifadelerini kullandı.





"GALATASARAY, GENÇ YETENEKLERİ BULMAK ZORUNDADIR"

Göreve gelmeleri halinde uygulayacakları transfer politikası hakkında da açıklamalarda bulunan Özdemir, "Sadece alkış almak ve transfer bombası patlatmak adına kulübün milyonlarca Dolar'ı, emekliliği gelmiş ve müzmin sakatlıkları ile bilinen oyunculara heba edilmeyecektir. Galatasaray genç yetenekleri makul fiyatlarla bulmak zorundadır. Bununla birlikte kendi alt yapımızı yeniden organize etmek ve Avrupa'daki örneklerine yaklaştırmak durumundayız" şeklinde konuştu.