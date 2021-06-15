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Giriş Tarihi: 15.6.2021

sezonu açtı

Galatasaray sezonu açtı

11 genç Aslan sabah sağlık kontrolünden geçti. Akşam antrenör yönetiminde yeni sezonun ilk idmanı gerçekleşti

SÜPER Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan ve 20-21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele edecek , 2021-22 sezonu öncesi ilk çalışmasını Florya'da yardımcı antrenör yönetiminde gerçekleştirdi. Genç oyuncular Abdussamed Karnuçu, Bartuğ Elmaz, , , Eren Aydın, Erkan Süer, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Sarper Çağlar ve Süleyman Luş, sabah çeşitli testlere tabi tutuldu. Geçen sezon Ankaraspor'da kiralık forma giyen 21 yaşındaki kaleci Berk Balaban, "Muslera gibi bir dünya yıldızı ile aynı takımda olmak benim için şans" dedi. Kiralık gittiği Bolu'dan dönen Emin Bayram, "Elimden geleni yapıp milli takımdaki abilerimin arasına girmek istiyorum" diye konuştu. Eren Aydın ise Falcao'yu örnek aldığını söyledi.

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Galatasaray sezonu açtı
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