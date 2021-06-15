Galatasaray sezonu açtı

11 genç Aslan sabah sağlık kontrolünden geçti. Akşam antrenör Selçuk İnan yönetiminde yeni sezonun ilk idmanı gerçekleşti
SÜPERLig'de geçen sezonu 2.sırada tamamlayan ve 20-21Temmuz'da Şampiyonlar Ligiön elemesinde mücadele edecekGalatasaray, 2021-22 sezonuöncesi ilk çalışmasını Florya'da yardımcıantrenör Selçuk İnan yönetimindegerçekleştirdi. Genç oyuncularAbdussamed Karnuçu, BartuğElmaz, Berk Balaban, Emin Bayram,Eren Aydın, Erkan Süer, Işık KaanArslan, Metehan Baltacı, SarperÇağlar ve Süleyman Luş, sabah çeşitlitestlere tabi tutuldu. Geçen sezonAnkaraspor'da kiralık forma giyen21 yaşındaki kaleci Berk Balaban,"Muslera gibi bir dünya yıldızı ileaynı takımda olmak benim içinşans" dedi. Kiralık gittiği Bolu'dandönen Emin Bayram, "Elimdengeleni yapıp milli takımdaki abileriminarasına girmek istiyorum"diye konuştu. Eren Aydın iseFalcao'yu örnek aldığını söyledi.