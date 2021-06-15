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Giriş Tarihi: 15.6.2021

Hamsik asist yaptı Slovakya 3 puanı aldı

Hamsik asist yaptı Slovakya 3 puanı aldı
'nda 'un yeni transferi 'in 90 dakika forma giydiği maçta Slovakya, Polonya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Saint Petersburg Stadı'ndaki karşılaşmaya Slovakya iyi başladı. Maçın 18. dakikasında , sol kanatta aldığı topla adeta rakiplerini ipe dizdi, vuruşunda direğe takılan meşin yuvarlak, kaleci Szczesny'ye çarparak ağlara gitti. İkinci devrenin hemen başında 46'da Polonya kısa paslarla geldi, Linetty'nin plasesine kaleci Dubravka uzanamadı: 1-1. 62'de Polonya'dan Krychowiak ikinci sarı karttan kırmızıyla atıldı. 69'da ise son sözü söyledi. 26 yaşındaki oyuncu, kullanılan köşe vuruşunda Hamsik'in aşırttığı topu önce kontrol etti, ardından da düzgün bir şutla skoru belirledi: 2-1.

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Hamsik asist yaptı Slovakya 3 puanı aldı
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