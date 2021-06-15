Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Koita imzalıyor
Giriş Tarihi: 15.6.2021

Koita imzalıyor

YUNUS EMRE SEL
Koita imzalıyor

Bordo-mavili kulübün ilk anlaştığı isim olan Bengali-Fode Koita, perşembe günü Trabzon’a gelecek. 30 yaşındaki tecrübeli golcüyle 2+1 yıllık mukavele yapılacak

, ile sözleşmesi sona eren Bengali-Fode Koita ile daha sezon devam ederken prensip anlaşmasına varmıştı. Nisan ayının başından bu yana teknik direktör 'nın sürekli iletişim halinde olduğu Gineli forvet, yeni sezon öncesi kamp sürecine kadar hazırlanması için kendisine verilen program dahilinde çalışmalarına devam ediyordu. Ve bordo-mavililerin, 30 yaşındaki golcüye kavuşma zamanı geldi. Koita'nın perşembe günü Trabzon'a geleceği ve yapılacak sağlık kontrollerinin ardından 2+1 yıllık mukavele imzalayacağı belirtildi. Abdullah Avcı'nın, Koita transferini özellikle istediği ve talebini yerine getiren yönetim SABAH Spor, Trabzonspor'un Koita ile kuruluna teşekkür ettiği öğrenildi.

SIRP BASININDAN MAKARIC IDDIASI
'nın forveti , Türk kulüpleriyle anılıyor. Sırp medyasında çıkan haberlere göre oyuncuyla Trabzonspor, ve Çaykur Rizespor talip oldu. Geride kalan sezon Sırbistan Ligi'nde 38 maçta forma giyen Makaric, 25 kez rakip fileleri havalandırıp gol kralı oldu. 25 yaşındaki futbolcu 8 de asist yaptı. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Makaric'in piyasa değeri 1.5 milyon Euro.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Yapılandırmada büyük fırsat: 1100 TL yerine 85 TL...
Emekli temmuz zammı belli oluyor! Emekli, memur, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Özel hattan ara dedim
‘Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Gözde Türker’den samimi açıklamalar! O sahne beni çok zorladı!
Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...
Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken tepki! Kola şişelerini kenara itti...
Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik en büyük hayalini açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İşçi ve memurlar için yarın yeni bir gün başlıyor
Spiker Buket Aydın tükürdüğünü yaladı! "Asla barışmayacağım" diyen Buket Aydın ile Emir Sarıgül fena yakalandı!
İstanbul-Kocaeli arasında yolculuk kolaylaşıyor! Yeni metro hattı için tarih verildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Koita imzalıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA