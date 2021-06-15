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Giriş Tarihi: 15.6.2021 19:01 Son Güncelleme: 15.6.2021 19:23

Ronaldo için rekor maçı! Macaristan - Portekiz | CANLI

Ronaldo için rekor maçı! Macaristan - Portekiz | CANLI

EURO 2020 F Grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden olan Portekiz Puskas Arena'da Macaristan'a konuk oluyor. Zorlu karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. gol atması halinde tarihe geçecek. Macaristan'da Fenerbahçeli Attila Szalai, maça ilk 11'de başladı. Macaristan - Potekiz maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

EURO 2020 F Grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden olan Portekiz Puskas Arena'da Macaristan'a konuk oluyor. gol atması halinde tarihe geçecek. Zorlu karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Macaristan'da Fenerbahçeli Attila Szalai, maça ilk 11'de başladı. Macaristan kadrosunda forması giyen ise yedekler arasında yer alıyor.

MACARİSTAN - PORTEKİZ | CANLI ANLATIM

MACARİSTAN: Gulacsi, Botka, Orban, Attila Szalai, Nagy, Lovrencsics, Kleinheisler, Schafer, Fiola, , Sallai.

PORTEKİZ: , Semedo, Dias, , Guerreiro, , Carvalho, Bruno Fernandes, Ronaldo, Jota, Bernardo Silva.

RONALDO İÇİN REKOR MAÇI

Portekiz'de ilk 11'de başlayan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, tarihte 5 Avrupa Şampiyonası'nda da oynayan ilk futbolcu oldu. 36 yaşındaki yıldız, bu turnuvada gol atması halinde Michael Platini ile paylaştığı en çok gol atma rekorunu da tek başına eline geçirecek.

Daha önce EURO 2004, 2008, 2012 ve 2016'da mücadele eden ve 9 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, EURO 2020'de de gol atması halinde Fransız efsanesi Michel Platini ile paylaştığı "şampiyona tarihinin en golcü futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirecek.

36 yaşındaki yıldız ayrıca, 5 farklı turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu olarak tekrarlanması zor bir başarıya imza atacak.

Milli formayla çıktığı 174 maçta 103 gol kaydeden Ronaldo, EURO 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da ise üçer kez ağları sarsmıştı.

Cristiano Ronaldo, 22 maçla Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok forma giyen futbolcu konumunda bulunuyor.

Turnuvada 'Ölüm Grubu' olarak nitelendirilen grubun diğer dev maçında ise son Dünya Şampiyonu Fransa ile Almanya karşı karşıya gelecek.

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Ronaldo için rekor maçı! Macaristan - Portekiz | CANLI
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