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Giriş Tarihi: 15.6.2021 17:00 Son Güncelleme: 15.6.2021 17:05

ve 'dan açıklaması! Kadroda değişiklikler olacak mı?

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'dan Galler açıklaması! Kadroda değişiklikler olacak mı?

Son dakika... A Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız, yarın (16 Haziran) ile çok kritik bir maça çıkacak. Turnuvada yolumuza devam etme adına mutlak puan yada puanlar almamız gereken müsabaka öncesinde kaptan ve deneyimli teknik adam , basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Burak Yılmaz, "Bizi gruptan çıkaracak formül 6 puan almak" dedi.

Son dakika... 'ye mağlubiyetiyle kötü bir başlangıç yapan A Milli Takımımız, grubun ikinci maçında Bakü'de ile karşı karşıya gelecek. A Grubu'da puansız son sırada yer alan ay-yıldızlılar, 1 puanı buluan Galler karşısına kazanmak için çıkacak. Grupta şansımızı sürdürme adına son derece kritik olan müsabaka öncesinde A Milli Takım kaptanı ile A Milli Takım Teknik Direktörü , basın karşısına geçti. İşte detaylar...

İlk maçta istemediğimiz bir oyun vardı. Bize yakışmayan bir başlangıç oldu. Alınan sonuca göre favorilerden biriyle oynamak dezavantaj oldu. Yarın Galler karşısında her zamanki 'yi izleteceğiz tamamıyla buna odaklandık.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları!

İTALYA MAÇINDAN SONRA ÇOK ÜZÜLDÜK

Maçtan önceki ilk iki gün üzgün durumdaydık. Hocamıza teşekkür ediyorum çok sakin ve olumluydu. Galler ile İsviçre'nin berabere kalmasıyla biraz olsun morallendik. 6 puan hedefimiz var.

İlk maçtaki olumsuz hava dağıldı. Yaptığımız hataların farkındayız. Galler maçını aldığımız takdirde bazı şeylerin olumlu duruma dönebileceğini düşünüyoruz.



Çeyrek final, yarı final için bir şey söyleyemem öncelikli hedefimiz Galler maçı.

BURASI BİZİM EVİMİZ!

Azerbaycan halkına çok teşekkür ediyorum. Burası bizim evimiz. İtalya'da deplasmandaydık umarım yarın burada Galler'e deplasmanı yaşatırız.

ŞENOL GÜNEŞ: GALLER VE İSVİÇRE MAÇI ŞİMDİ DAHA ÖNEMLİ!

Son maçta oynadığımı oyun ve sonuç olumsuzdu bunu yansımaları oldu. Sonuç ne olursa olsun Galler ve İsviçre maçı önemliydi. Şimdi daha önemli.

İTALYA NE KADAR İYİYSE BİZ O KADAR KÖTÜYDÜK

İtalya ne kadar üstünse biz de o maçta o kadar kötüydük. Oraya takılı kalmak yerine neleri daha iyi yapabiliriz onu düşünmemiz lazım.

Kafa kafaya oynayıp 1-0 mağlup olabilirdik ama hiç bir şey yapmadığımız için olumlu olmadı. Yarın maçta göreceğiz, daha iyi olacağız. İki maçta alacağımız 6 puanla moralleneceğiz.

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Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'dan Galler açıklaması! Kadroda değişiklikler olacak mı?
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