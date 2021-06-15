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Giriş Tarihi: 15.6.2021 18:30 Son Güncelleme: 15.6.2021 18:35

Son dakika: ilk transferini resmen açıkladı! ...

Son dakika: Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı! Serdan Dursun...

Son dakika haberi... , sezonun ilk transferini açıkladı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonu 'de geçiren ile 3+1 yıllık anlaşma imzaladı.

Bundesliga 2 ekiplerinden 'de forma giyen golcü oyuncu , sarı-lacivertliler ile 3+1 yıllığına anlaşma sağladı. Serdar Dursun, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de 27 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.

Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!"

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Son dakika: Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı! Serdan Dursun...
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