Son dakika: Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı! Serdan Dursun...

Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98'de forma giyen golcü oyuncu Serdar Dursun, sarı-lacivertliler ile 3+1 yıllığına anlaşma sağladı. Serdar Dursun, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de 27 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.
Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.
Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!"