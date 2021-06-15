Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin genç oyuncusuna Atletico Madrid talip oldu! 23 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 15.6.2021 10:52 Son Güncelleme: 15.6.2021 10:55

: 'nin genç oyuncusuna Atletico Madrid talip oldu! 23 milyon Euro...

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...

haberleri... Yeni sezonda mutlaka şampiyon olmak isteyen sarı lacivertliler transfer çalışmalarına da hız verdi. Fenerbahçe'de ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik adam için en büyük aday ! Fenerbahçeli futbolcular Avrupa devlerinin radarına girdi. 23 milyon Euro'luk teklifler var. İşte son dakika haberinin detayları...

'den haberleri üst üste geliyor. Bu sezon takımın en dikkat çekici isimlerinden biri olan için teklifler giderek artıyor. Geçen sezon kiralık olarak başka takımlarda forma giyen oyuncular için de teklifler söz konusu. Dünya devi Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızının peşinde. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN GENÇ YILDIZINA ATLETİCO MADRİD TALİP!

'nin kasasına 20 milyon Euro girebilir. Bu sene transfer döneminde oldukça hareketli günler geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen oyuncular netleşti. Fenerbahçe bu satışlardan en az 20 milyon € gelir bekliyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...

Önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına devam eden F.Bahçe, aynı zamanda FFP anlaşmasının kriterlerini yerine getirmek zorunda.

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...

Anlaşma gereği sattığı kadar transfer yapacak olan F.Bahçe'ye güzel haberler geliyor. Takvim Gazetesi'nin haberine göre bonservisi F.Bahçe'nin elinde 7 futbolcuya toplam 23 milyon Euro'luk teklif gelmiş durumda. EURO 2020 sonra rakam daha da artabilir.

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...

SON DAKİKA: TAM 7 OYUNCUYA TEKLİF GELDİ!

Sarı-Lacivertliler'de teklif gelen oyuncuların , , Allahyar, Zanka, Zajc, Frey ve Samuel olduğu öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...

Bu oyuncular içinde 'nin kadrosunda kesin olarak tutmak istediği tek oyuncu ise Yunan yıldız . Bu da yönetim için ayrı bir kolaylık sağlıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...

için 'ye 6 milyon Euro'luk bir teklif gelirken Sarı-Lacivertli yönetim kapıyı 10 milyondan açmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...

'ın satılmaması durumunda bile 'nin istediği zaman 20 milyon Euro'yu kasasına koyması an meselesi. Ancak Yunan yıldız için yaz ayında teklif edilen rakamın artması da söz konusu.

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...

EURO 2020 sonrasında ise Ozan Tufan ve Szalai için astronomik tekliflerin gelmesi ihtimal dahilinde. Sarı- Lacivertliler bu iki oyuncu için de kapıyı 20-25 milyon Euro'dan aşağıya açmayacak.

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...

F.Bahçe kadrosunda tutmak istediği bu iki oyuncu için kesinlikte taviz vermeyecek. Aynı şey Altay ve İrfan Can için de geçerli.

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...

HEM LYON HEM RUBİN KAZAN İSTİYOR!

Dimitrios için Rubin Kazan ve O.Lyon takımları 6 milyon Euro teklif etmişti. Bologna'nın teklifi ise biraz aşağıda kalmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...

Fransız basını, Lyon'un teklifi 7.5 milyon Euro'ya çıkartmaya hazırlandığını dile getiriyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...

'de teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan ile ilgili 1 hafta içinde sonuç alınması bekleniyor. İsviçreli teknik adamın kariyeri ve çalıştırdığı takımların yükselişini göz önüne alan Başkan Ali Koç, hedeflerine onunla ulaşacağına kanaat getirmiş durumda.

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...

Özellikle Hertha Berlin ve Borussia Mönchengladbach'a adeta sınıf atlatan Favre'nin 10 numaralarla iyi anlaşmasının Mesut Özil'e iyi geleceğini düşünen Başkan Koç aynı zamanda genç futbolculara şans verip, parlatmasıyla tanınan İsviçreli çalıştırıcının 'de de aynı sistemi uygulayabileceğine inanıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...

İsviçre ekibinde 2 lig şampiyonluğu ve 2 İsviçre Kupası kazanan Favre, 3 kez de yılın antrenörü seçildi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...

EN AZ BEŞ TRANSFER YAPILACAK

İki yıllık teklifi düşünmek için süre isteyen Favre'ye minimum 15 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi sunacak olan sarı-lacivertliler, eldeki kadrodan olası satışlarla bu rakamı arttırabilir.

Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...

İsviçreli teknik adamla yapılan ilk temaslarda ikisi santrfor en az 5 transferin de sözünün verildiği vurgulandı.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin genç oyuncusuna Atletico Madrid talip oldu! 23 milyon Euro...
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