Son dakika: Fenerbahçe'nin genç oyuncusuna Atletico Madrid talip oldu! 23 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezonda mutlaka şampiyon olmak isteyen sarı lacivertliler transfer çalışmalarına da hız verdi. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik adam için en büyük aday Lucien Favre! Fenerbahçeli futbolcular Avrupa devlerinin radarına girdi. 23 milyon Euro'luk teklifler var. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri üst üste geliyor. Bu sezon takımın en dikkat çekici isimlerinden biri olan Pelkas için teklifler giderek artıyor. Geçen sezon kiralık olarak başka takımlarda forma giyen oyuncular için de teklifler söz konusu. Dünya devi Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızının peşinde. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...