Son dakika: Fenerbahçe'nin genç oyuncusuna Atletico Madrid talip oldu! 23 milyon Euro...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri üst üste geliyor. Bu sezon takımın en dikkat çekici isimlerinden biri olan Pelkas için teklifler giderek artıyor. Geçen sezon kiralık olarak başka takımlarda forma giyen oyuncular için de teklifler söz konusu. Dünya devi Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızının peşinde. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN GENÇ YILDIZINA ATLETİCO MADRİD TALİP!
Fenerbahçe'nin kasasına 20 milyon Euro girebilir. Bu sene transfer döneminde oldukça hareketli günler geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen oyuncular netleşti. Fenerbahçe bu satışlardan en az 20 milyon € gelir bekliyor.
Önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarına devam eden F.Bahçe, aynı zamanda FFP anlaşmasının kriterlerini yerine getirmek zorunda.
Anlaşma gereği sattığı kadar transfer yapacak olan F.Bahçe'ye güzel haberler geliyor. Takvim Gazetesi'nin haberine göre bonservisi F.Bahçe'nin elinde 7 futbolcuya toplam 23 milyon Euro'luk teklif gelmiş durumda. EURO 2020 sonra rakam daha da artabilir.
SON DAKİKA: TAM 7 OYUNCUYA TEKLİF GELDİ!
Sarı-Lacivertliler'de teklif gelen oyuncuların Pelkas, Berke Özer, Allahyar, Zanka, Zajc, Frey ve Samuel olduğu öğrenildi.
Bu oyuncular içinde Fenerbahçe'nin kadrosunda kesin olarak tutmak istediği tek oyuncu ise Yunan yıldız Pelkas. Bu da yönetim için ayrı bir kolaylık sağlıyor.
Pelkas için Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro'luk bir teklif gelirken Sarı-Lacivertli yönetim kapıyı 10 milyondan açmıştı.
Pelkas'ın satılmaması durumunda bile Fenerbahçe'nin istediği zaman 20 milyon Euro'yu kasasına koyması an meselesi. Ancak Yunan yıldız için yaz ayında teklif edilen rakamın artması da söz konusu.
EURO 2020 sonrasında ise Ozan Tufan ve Szalai için astronomik tekliflerin gelmesi ihtimal dahilinde. Sarı- Lacivertliler bu iki oyuncu için de kapıyı 20-25 milyon Euro'dan aşağıya açmayacak.
F.Bahçe kadrosunda tutmak istediği bu iki oyuncu için kesinlikte taviz vermeyecek. Aynı şey Altay ve İrfan Can için de geçerli.
HEM LYON HEM RUBİN KAZAN İSTİYOR!
Dimitrios Pelkas için Rubin Kazan ve O.Lyon takımları 6 milyon Euro teklif etmişti. Bologna'nın teklifi ise biraz aşağıda kalmıştı.
Fransız basını, Lyon'un teklifi 7.5 milyon Euro'ya çıkartmaya hazırlandığını dile getiriyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Lucien Favre ile ilgili 1 hafta içinde sonuç alınması bekleniyor. İsviçreli teknik adamın kariyeri ve çalıştırdığı takımların yükselişini göz önüne alan Başkan Ali Koç, hedeflerine onunla ulaşacağına kanaat getirmiş durumda.
Özellikle Hertha Berlin ve Borussia Mönchengladbach'a adeta sınıf atlatan Favre'nin 10 numaralarla iyi anlaşmasının Mesut Özil'e iyi geleceğini düşünen Başkan Koç aynı zamanda genç futbolculara şans verip, parlatmasıyla tanınan İsviçreli çalıştırıcının Fenerbahçe'de de aynı sistemi uygulayabileceğine inanıyor.
İsviçre ekibinde 2 lig şampiyonluğu ve 2 İsviçre Kupası kazanan Favre, 3 kez de yılın antrenörü seçildi.
EN AZ BEŞ TRANSFER YAPILACAK
İki yıllık teklifi düşünmek için süre isteyen Favre'ye minimum 15 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi sunacak olan sarı-lacivertliler, eldeki kadrodan olası satışlarla bu rakamı arttırabilir.
İsviçreli teknik adamla yapılan ilk temaslarda ikisi santrfor en az 5 transferin de sözünün verildiği vurgulandı.