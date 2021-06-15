Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den seçim, Fatih Terim ve Falcao sözleri

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de yayımlanan Gündem Özel programında canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Mustafa Cengiz'in gündeminde Sarı-Kırmızılı takımda yapılacak olan başkanlık seçimi ve teknik direktör Fatih Terim de var. İşte Mustafa Cengiz'in son dakika açıklamaları...
Seçim zamanı geldi, bir şeyler söylemem gerektiğine inanıyorum. Ortam sertleşti, bu ortamdan mutlu değilim. İnsanlara çatılabilir ama rahatsız oldum. Galatasaray'a zarar veren bir durum bu. Galatasaray bir his takımı, birbirini tanımadan sevenlerin kulübü. Maçlarda birbirimizi tanımadan sarılmıyor muyuz? Rakiplere çatarak, geçmişte yaptıkları hataları söyleyerek bir yere gelebilir miyiz? Bence gelemeyiz.
Adaylar ne için aday oluyor? Galatasaray'a hizmet için. Benim bunlara saygısızlık etme hakkım yok. Benim başkanım olduğunda desteklemek durumundayım. Bizim zihniyetimiz Atatürkçü, demokrat bir zihniyet. O benim başkanım olduğunda, ben onu desteklemek durumundayım. Ben 3.5 senedir bu zihniyete çalışıyorum demeyeceksin, bu zihniyet ne? Avrupa'da başarılı olamadık, eleştir. Soyunma odasına gitmem, otobüse binmem. Hayatımda bir kere gittim, endişe gördüm. Hocam da 'Tamam' dedi. Onlar tatlıya geçerken, ben çıktım. Ayrıldığın yeri sen karalarsan seni yönetime alacak kişiler düşünür. Niye karalıyorsun? Avrupa'da başarısızlıklarımız beni çok üzdü. Galatasaray bütün dünyada çok önemli bir marka. Bugün dünyada Atatürk ve İstanbul'dan sonra en büyük marka Galatasaray.
"ADAM TRANSFER YAPIYOR, LİMİTİ DE AŞIYOR. ŞOKTAYIZ"
Yapamayacağınız vaadleri vermeyin. Vaad vermek maliyetsiz bedava .Tutamayacağını sözler vermeyin. 300 milyon biri diyor 1 milyar biri diyor müthiş bir şey. Biz açık ve şeffafız. Şimdi ben bakıyorum, adam transfer yapıyor. Ne verdiği belli, ne vadesi belli. Limiti de aşıyor. Şoktayız. Ben nasıl geçildiğini biliyorum ama söylemem. Tarihin en iyi denetleme kurulu bizde. Bu adamları denetimsizlikten ibra etmediler. Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm, çok yazık dedim. Bizim abdestsiz namazımız yok. Her şeyimiz açık.
"HEM İŞİME HEM GALATASARAY'A BAKARIM' DERSENİZ O GÜN İSTİFA EDİN"
Başkanlığa aday olmamamın tek sebebi sağlık. Başka bir şey değil. Şimdi buradan gidip tedavi olacağım. Arkadaşlarım da gecesini gündüzüne katıyor. Bundan gurur duyuyorum. Benim oğlum yardımcı oluyor. Ben alışmışım her gün buraya gelip akşam 9'da eve gitmeye. Buraya gelecek olan başkan 'sakın 1 saat takılır gideriz' diye düşünmesin. O masanız evraklarla dolu olacak. 'Hem işime hem Galatasaray'a bakarım' derseniz o gün istifa edin. Tam zamanlı olacaksınız. Sizden istirham ediyorum. Kaç başkan iflas etti biliyor musunuz? Özhan ağabeyi gömdük, bunu itiraf edelim arkadaşlar. Kaçırmayın, sonra da 'kaçtı' demeyin.
RADAMEL FALCAO AÇIKLAMASI
Bizi üzen transfer Falcao, açık ve net. En tartışılan transfer Falcao! Daha "F" harfi yok, menajerler iyi çalıştı Allah var. Sosyal medyada da insanlar yazıyor. 14 yaşında olsun, 44 yaşında olsun fark etmez. Bu da demokrasi için iyi bir şey. Bilinçli olarak yönlendirdiler. Taraftar etkileniyor. Sosyal medyada yazılıyor, herkesin fikri önemli. Falcao'yu kim istemez? Falcao değerli bir karakter. Dünyanın kabul ettiği bir yıldız. Falcao'ya kim 'hayır' diyebilir? Bugün önüme gelse biraz daha sıkı pazarlık yapardım.
"FUTBOLCULARA 'HAYSİYETSİZ, ŞEREFSİZ' DEMEDİM"
Futbolculara 'haysiyetsiz, şerefsiz' dedi diyorlar. 'Kanınız Sarı-Kırmızı akmıyor' dedim. Hele teknik heyete, hiçbir şey demedim. Futbolculara Rize maçında bozuldum. Bazı oyuncuların oyunu, sahaya kendini vermemesi ağrıma gitti. Bunda sızlanacak ne var? Ben asla futbolcularıma 'şerefsiz' demedim. Dediğimi tam okuyun, ben o demeçte tam tersine onları onore ettim. Dediğimi çarpıtmayın. Ben bunu demedim, takıma etki etmişse mutlu olurum ama demedim. Gedson Fernandes ölümüne oynadı. Diğerleri de öyle. Para her şey değildir. Paranın yıktığı parayla düzeltilir, ama haysiyetiniz ve şerefiniz yıkılırsa düzeltilemez.
YİĞİT ŞARDAN VE FATİH TERİM SÖZLERİ
Hiçbir başkanın şu an yanında veya destekçisi değilim. Cuma'ya kadar bakacağım. İçlerinde en çok Yiğit Şardan'ı tanırım. Tribünden arkadaşımdır. Bakacağız ve karar vereceğiz. Şunu destekliyorum dersem, artı da yazabilir, eksi de. Dışarıdan biri olsam, ben de Yiğit Şardan'ın listesi için '17-20 kişi Mustafa Cengiz'in arkadaşı' derim. Yiğit Şardan geç aday oldu. Sanırım beni bekledi, arkadaşlarıma müracaat etti. Ben bir şey demedim. Bana kimse sormadı ama 'girmeyin' demezdim. Fatih Hoca'yı isteyenlerle, istemeyenlerin seçimi deniyor. Bu onların seçimi değil. Ben şahsi olarak, 'Hocayla imzalamam' dedim. Bunu yönetim demedi.