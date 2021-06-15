Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den seçim, Fatih Terim ve Falcao sözleri

Adaylar ne için aday oluyor? Galatasaray'a hizmet için. Benim bunlara saygısızlık etme hakkım yok. Benim başkanım olduğunda desteklemek durumundayım. Bizim zihniyetimiz Atatürkçü, demokrat bir zihniyet. O benim başkanım olduğunda, ben onu desteklemek durumundayım. Ben 3.5 senedir bu zihniyete çalışıyorum demeyeceksin, bu zihniyet ne? Avrupa'da başarılı olamadık, eleştir. Soyunma odasına gitmem, otobüse binmem. Hayatımda bir kere gittim, endişe gördüm. Hocam da 'Tamam' dedi. Onlar tatlıya geçerken, ben çıktım. Ayrıldığın yeri sen karalarsan seni yönetime alacak kişiler düşünür. Niye karalıyorsun? Avrupa'da başarısızlıklarımız beni çok üzdü. Galatasaray bütün dünyada çok önemli bir marka. Bugün dünyada Atatürk ve İstanbul'dan sonra en büyük marka Galatasaray.