Son dakika: Hırvat stoper Martin Erlic Galatasaray'ın gündeminde! Serie A'dan geliyor

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Süper Lig'i ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elem turundan katılma hakkı kazanan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara'yı serbest transfer olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, yoğun mesaiye devam ediyor.