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Giriş Tarihi: 15.6.2021 11:31 Son Güncelleme: 15.6.2021 11:33

Son dakika: Hırvat stoper 'ın gündeminde! 'dan geliyor

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Hırvat stoper Martin Erlic Galatasaray'ın gündeminde! Serie A'dan geliyor

Son dakika... Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren , milli futbolcu için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın radarındaki bir başka ismin ise İtalyan ekibi 'da forma giyen Hırvat stoper . İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Aslan'ın 23 yaşındaki stoper için harekete geçebileceğini ifade etti. İşte detaylar...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Süper Lig'i ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elem turundan katılma hakkı kazanan , kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara'yı serbest transfer olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, yoğun mesaiye devam ediyor.

Marcao'nun sözleşmesini uzatan ve iç transferde Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile görüşmelerini sürdüren Aslan, yerli rotasyonunu genişletmek için milli futbolcu 'la da temas halinde.

Cimbom'un listesindeki isimlerden biri de . Galatasaray'ın Hırvat stoper için girişimde olduğu ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-kırmızılıların Hırvat stoperi istediğini ifade etti. 'da forması giyen 23 yaşındaki stoper için kulübüne teklif yapılabileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon ekibinde 23 maça çıkan Erlic, 28 maçta forma giyerken 3 gol 1 asistlik katkı yaptı.

Erlic'in Spezia ile olan kontratı 2024 yılında sona erecek.

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Son dakika: Hırvat stoper Martin Erlic Galatasaray'ın gündeminde! Serie A'dan geliyor
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