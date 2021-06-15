Son dakika: Hırvat stoper Martin Erlic Galatasaray'ın gündeminde! Serie A'dan geliyor

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Süper Lig'i ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elem turundan katılma hakkı kazanan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara'yı serbest transfer olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, yoğun mesaiye devam ediyor.
Marcao'nun sözleşmesini uzatan ve iç transferde Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile görüşmelerini sürdüren Aslan, yerli rotasyonunu genişletmek için milli futbolcu Kaan Ayhan'la da temas halinde.
Cimbom'un listesindeki isimlerden biri de Martin Erlic. Galatasaray'ın Hırvat stoper için girişimde olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezon Serie A ekibinde 23 maça çıkan Erlic, 28 maçta forma giyerken 3 gol 1 asistlik katkı yaptı.
Erlic'in Spezia ile olan kontratı 2024 yılında sona erecek.