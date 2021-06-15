Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor
Giriş Tarihi: 15.6.2021 07:10 Son Güncelleme: 15.6.2021 07:19

: Yılın ilk transfer bombası 'tan! da imzayı atıyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor

haberi... Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan 'ta 'la Cuma günü yeni sözleşme imzalanıyor. Transfer çalışmalarını da sürdüren Siyah-Beyazlılar, yılın ilk bombasını patlattı. Ayrıca konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Beşiktaş'ta son dakika haberlerinin detayları...

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan 'ta 'la Cuma günü yeni sözleşme imzalanıyor. Transfer çalışmalarını da sürdüren Siyah-Beyazlılar, yılın ilk bombasını patlattı. Ayrıca konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Beşiktaş'ta haberlerinin detayları...

Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor

'ta yönetim, taraftar, camia hatta futbolcuların da gözünü çevirdiği teknik direktör 'ın sözleşme durumu artık nihayete varıyor.

Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor

Asbaşkan Emre Kocadağ'ın Yalçın ile 3. görüşmeyi yapmasıyla birlikte olumlu ilerleyen süreç cuma günü imza ile neticeleniyor.

Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor

Normal şartlarda bugün yapılması planlanan zirve, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Türkiye-Galler maçını izlemek için Azerbaycan'a gidecek olmasından dolayı cuma gününe ertelendi.

Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor

SERGEN YALÇIN PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA

Tatiline Çeşme'de devam eden Yalçın'ın perşembe günü İstanbul'a geleceği ve ertesi gün de 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor

Siyah-Beyazlılarda transfer sayısı, gelecek-gidecek oyuncular, idari işler gibi konuların etraflıca görüşüleceği ve transfer harekâtına başlanacağı belirtildi.

Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor

Geçtiğimiz sezon 6 milyon TL alan Yalçın'ın yeni maaşı 16 milyon TL olacak. Bunun yanı sıra 4 milyon TL de başarı bonusu sözleşmede yer alacak.

Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor

KENAN KARAMAN, BEŞİKTAŞ'TA
Bu arada 'ın devre arasında başlattığı ve sezonunun bitimiyle hız kazandırdığı transferinde de mutlu sona ulaşıldı.

Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor

SABAH Spor'un tüm detaylarıyla en başından beri ilk olarak duyurduğu 27 yaşındaki milli futbolcuyla yapılan görüşmelerde orta yol bulundu.

Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor

Siyah-Beyazlılar 8 milyon TL ile başladığı ve karşılığında 12 milyon TL yanıtı aldığı Kenan transferini 10 milyon TL maaş+bonuslara bitirdi.

Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor

Milli futbolcuyla 3 yıllığına anlaşan , imza için evrakları hazırlamaya başladı.

Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor

Şu an Avrupa Şampiyonası'nda olan Kenan, EURO 2020'nin tamamlanmasıyla birlikte 'a 3 yıllık imza atacak.

Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor

TEIXEIRA İLE SIKI PAZARLIK

Öte yandan Shakhtar Donetsk'te yıldızı parlayan ve Şubat 2016'da Çin ekibi 50 milyon Euro'ya Jiangsu Suning'e transfer olan 'yı istiyor.

Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor

Kartal'ın Ocak 2021'de Çin'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldızla ilgilendiğini yazan İtalyan gazeteci Nicolo Schira, teklifin 2 milyon Euro+bonusları içeren 2+1 yıllık olduğunu yazdı.

Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor

Teixeira'nın ise 'tan 3 milyon Euro istediği bildirildi. 31 yaşındaki yıldız, Çin Ligi'nde 153 maçta, 73 gol attı, 43 asist yaptı.

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Son dakika: Yılın ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın da imzayı atıyor
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