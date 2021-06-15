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Giriş Tarihi: 15.6.2021 18:07

Süper Lig ekiplerinin gözdesi Suat Serdar 'e transfer oldu!

AA
Süper Lig ekiplerinin gözdesi Suat Serdar Hertha Berlin'e transfer oldu!

Almanya ekibi , 'te forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar'ı kadrosuna kattı. Hertha Berlin Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2026 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Almanya ekibi , 'te forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar'ı kadrosuna kattı. Hertha Berlin Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2026 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Transferin maliyetine ilişkin bilgi verilmezken, Alman basını Hertha Berlin'in yaklaşık 8 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı.

Suat Serdar, Bundesliga'da geçen sezonu son sırada bitirerek küme düşen Schalke 04'te 26 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

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Süper Lig ekiplerinin gözdesi Suat Serdar Hertha Berlin'e transfer oldu!
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