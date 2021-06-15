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Giriş Tarihi: 15.6.2021

Tempoyu hep yüksek tutalım

MEHMET ÖZCAN
MUSTAFA NACAR
Tempoyu hep yüksek tutalım

Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin görüntülü analizinin gerçekleştirildiği toplantıda “Tek düşüncemiz olmalı; hücum, hücum, hücum. Galler’in zaaflarını iyi değerlendirelim. Bunları yaparken de tuzağa düşmeyelim” diye konuştu

EURO 2020'ye 3-0'lık İtalya yenilgisiyle başlayan , gruptaki iddiasını sürdürmek için Galler karşısına mutlak üç puan parolası ile çıkacak. Ay-Yıldızlı ekibimizin hocası Şenol Güneş, yarın oynanacak olan kritik maçta talebelerinden yüksek tempo ve hücum istedi. Teknik heyetin futbolcularla yaptığı toplantıda, Galler'in görüntülü analizleri masaya yatırılırken Güneş, "Tempoyu hep yüksek tutmanızı istiyorum. Hücum, hücum, hücum… Rakibinin zaaflarını iyi değerlendirelim ancak bunları yaparken, geçiş oyununu çok iyi uygulayan Galler'in tuzaklarına da düşmeyelim" ifadelerini kullandı.

İLK 11'DE DEĞİŞİKLİĞE GİDECEK
Deneyimli hocanın kaybedilen İtalya maçından farklı olarak Bakü'deki Galler karşılaşmasında ilk 11'de sahaya , ve 'ı sürmesi bekleniyor.

BAŞKANLAR BAKÜ YOLCUSU
'ın EURO 2020'de Galler ile oynayacağı kritik maç için bugün kulüp başkanları da 'a gidiyor. Ay-Yıldızlılar'a destek olmak adına Futbol Federasyonu'nun (TFF) daveti üzerine Kulüpler Birliği Vakfı'nda yer alan takımların başkanları TFF yönetiminin uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek. Galler karşılaşmasını yerinde takip edecek olan kulüp başkanları, perşembe günü Türkiye'ye geri dönecek.

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