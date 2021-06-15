Tempoyu hep yüksek tutalım

Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin görüntülü analizinin gerçekleştirildiği toplantıda “Tek düşüncemiz olmalı; hücum, hücum, hücum. Galler’in zaaflarını iyi değerlendirelim. Bunları yaparken de tuzağa düşmeyelim” diye konuştu
EURO 2020'ye 3-0'lık İtalya yenilgisiyle başlayan A Milli Futbol Takımımız, gruptaki iddiasını sürdürmek için Galler karşısına mutlak üç puan parolası ile çıkacak. Ay-Yıldızlıekibimizin hocası Şenol Güneş, yarınoynanacak olan kritik maçta talebelerindenyüksek tempo ve hücum istedi. Teknik heyetin futbolcularla yaptığı toplantıda, Galler'in görüntülü analizleri masaya yatırılırken Güneş, "Tempoyu hep yüksek tutmanızı istiyorum. Hücum, hücum, hücum… Rakibinin zaaflarınıiyi değerlendirelim ancak bunlarıyaparken, geçiş oyununu çok iyi uygulayanGaller'in tuzaklarına da düşmeyelim" ifadelerini kullandı.
İLK 11'DE DEĞİŞİKLİĞE GİDECEK
Deneyimli hocanın kaybedilen İtalya maçından farklı olarak Bakü'deki Galler karşılaşmasında ilk 11'de sahaya Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Ozan Kabak'ı sürmesi bekleniyor.
BAŞKANLAR BAKÜ YOLCUSU A Milli Takım'ın EURO 2020'de Galler ile oynayacağı kritik maç için bugün kulüp başkanları da Azerbaycan'a gidiyor. Ay-Yıldızlılar'a destek olmak adına Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) daveti üzerine Kulüpler Birliği Vakfı'nda yer alan takımların başkanları TFF yönetiminin uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek. Galler karşılaşmasını yerinde takip edecek olan kulüp başkanları, perşembe günü Türkiye'ye geri dönecek.