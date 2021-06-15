SIRP BASININDAN MAKARIC IDDIASI

FK Radnik Surdilaca'nın forveti Milan Makaric, Türk kulüpleriyle anılıyor. Sırp medyasında çıkan haberlere göre oyuncuyla Trabzonspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor talip oldu. Geride kalan sezon Sırbistan Ligi'nde 38 maçta forma giyen Makaric, 25 kez rakip fileleri havalandırıp gol kralı oldu. 25 yaşındaki futbolcu 8 de asist yaptı. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Makaric'in piyasa değeri 1.5 milyon Euro.