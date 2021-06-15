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Giriş Tarihi: 15.6.2021 10:17 Son Güncelleme: 15.6.2021 10:24

'da Ekuban'ın talipleri artıyor

DHA
Trabzonspor'da Ekuban'ın talipleri artıyor

’da geride kalan sezonda 16 gole katkıda bulunarak başarılı bir dönem geçiren ’ın talipleri artıyor. Bordo-mavili kulübe şu ana kadar Ganalı forvet için resmi bir başvurunun olmadığı öğrenilirken, yönetimin makul teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.

'da transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan hücum oyuncusu 'ın talipleri artıyor. Geride kalan sezonda ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 33 maçta forma giyip 11 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Ekuban'a, İtalya ve Fransa'dan tekliflerin olduğu ancak, resmi olarak henüz bir temasın gerçekleşmediği belirtildi.

YÖNETİM TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Şu ana kadar İtalya Seri A ekiplerinden Sampdoria ve Genoa'nın yanı sıra son olarak da Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Etienne'nin oyuncu ile ilgilendiği ancak, resmi bir girişimin olmadığı bildirildi. 27 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda Avrupa'da futbol yaşamını sürdürme noktasında istekli olduğu kaydedilirken, yönetimin de gelecek olan makul teklifleri değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.

KOITA TRANSFERİ DE RESMİYET KAZANIYOR
Diğer taraftan, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, bu hafta 4'üncü transferini resmiyete döküyor. Bordo-mavililerin Trabzon'a davet ettiği 30 yaşındaki Fransız golcünün Perşembe günü kente gelerek burada yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

HAMSIK'IN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAKİ PERFORMANSI BEĞENİLDİ
Trabzonspor'un yeni transferi , Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesinin milli takımıyla çıktığı ilk maçtaki performansıyla beğeni topladı. Slovakya'nın Polanya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın tamamında forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu, bir de asistle skora katkı sağladı. Trabzonspor Kulübü de karşılaşmanın ardından EURO 2020 resmi sosyal medya hesabının 'Slovakya efsanesi Marek Hamsik 127 uluslararası maça çıktı' paylaşımına yanıt vererek, 'O bir savaşçı! Tebrikler Marek Hamsik' ifadeleri kullanıldı.

FLAVIO ERKEN DÖNDÜ
Karadeniz ekibinde yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve kiralık olarak gönderilmesi planlanan orta saha oyuncusu , 28 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıkları öncesinde Türkiye'ye döndü ve çalışmalarına burada erkenden başlayacak. Tatilde de boş durmayan ve yoğun çalışan Brezilyalı oyuncu, hazırlık kampında kendini göstererek takımda kalmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR REZERV LİGE KATILMAYACAK
Özellikle son iki yıldır rezerv ligin kurulması noktasında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talepte bulunan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, yürürlüğe girmesi planlanan rezerv ligin talep ettikleri doğrultuda yarışmacı bir lig olmadığı gerekçesiyle buraya katılmayacaklarını açıkladı. Rezerv takımların en az 3. Lig seviyesinde mücadele etmesi gerektiğini kaydeden Ağaoğlu, "Tepkimiz üzerine yeni bir uygulama ile karşımıza çıktılar. Sadece yaş gruplarını değiştiler. U19 yerine U19 buçuk oldu. Adını rezerv lig koyarak değiştiremezsiniz. Biz Trabzonspor olarak bu lige katılmayacağımızı ifade ettik" dedi.

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Trabzonspor'da Ekuban'ın talipleri artıyor
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