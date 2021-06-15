Trabzonspor'da Ekuban'ın talipleri artıyor

Trabzonspor'da transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan hücum oyuncusu Caleb Ekuban'ın talipleri artıyor. Geride kalan sezonda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 33 maçta forma giyip 11 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Ekuban'a, İtalya ve Fransa'dan tekliflerin olduğu ancak, resmi olarak henüz bir temasın gerçekleşmediği belirtildi.