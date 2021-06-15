Türkiye'nin EURO 2020 serüveni İtalya maçı ile başladı. A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın açılış maçında İtalya ile kozlarını paylaşırken sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Roma'da oynanan mücadele, A Grubu'nun en önemli maçı olarak değerlendiriliyordu. Türkiye, grupta 2 maç daha oynayacak ve gruptaki kaderini de bu maçlar belirleyecek.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ, FİKSTÜRÜ VE A GRUBU PUAN DURUMU!

Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri arasında İtalya, İsviçre ve Galler bulunuyor. Milliler, İtalya'nın ardından bu iki takımla karşı karşıya gelecek. Öte yandan, Türkiye'nin fikstürü de belli oldu.

İşte, EURO 2020 Türkiye'nin fikstürü, rakipleri ve A Grubu puan durumu;