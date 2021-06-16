Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor'da Ferhat Kaplan ile yollar ayrıldı!
Giriş Tarihi: 16.6.2021 18:56 Son Güncelleme: 16.6.2021 18:56

'da ile yollar ayrıldı!

DHA
Antalyaspor'da Ferhat Kaplan ile yollar ayrıldı!

Fraport TAV , 5 yıldır kırmızı beyazlı takımda forma giyen kaleci ile yollarını ayırdı. Kaleci Ferhat Kaplan, Fraport TAV Antalyaspor formasıyla 70 maçta kaleyi korudu. Bu maçlarda kalesinde 93 gol gören Ferhat Kaplan, 19 karşılaşmada da müsabakayı gol yemeden tamamladı.

ekiplerinden Fraport TAV , kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Teşekkürler . Kulübümüzün formasını 5 sezondur başarıyla taşıyan Ferhat Kaplan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Her iki taraf için hayırlı olmasını diler, Ferhat Kaplan'a bundan sonraki kariyerinde gönülden başarılar dileriz."

Kaleci Ferhat Kaplan, Fraport TAV Antalyaspor formasıyla 70 maçta kaleyi korudu. Bu maçlarda kalesinde 93 gol gören Ferhat Kaplan, 19 karşılaşmada da müsabakayı gol yemeden tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden cevap: Masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğru
Survivor’da eleme adayı kim oldu? Dün gece Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İletişim ödülünü kazanan...
Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı
Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor
Emeklilik ve borçlarla ilgili son dakika: Ekim'de emekli olma fırsatı
Son dakika | Asrın projesinde gurur: Kanal İstanbul başlıyor!
Son dakika: Meteoroloji’den 14 kent için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor...
Son dakika: Fenerbahçe'nin genç oyuncusuna Atletico Madrid talip oldu! 23 milyon Euro...
Son dakika: Deprem uzmanı 'Bu faya dikkat' diyerek uyardı: Deprem zamanı yaklaştı...
Son dakika: Senenin ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın imza atacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor'da Ferhat Kaplan ile yollar ayrıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA