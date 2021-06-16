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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Boşuna olunmuyor

SUAT UMURHAN
Boşuna Ronaldo olunmuyor

Beslenme, egzersiz ve yaşam biçimi ile bir spor ikonu haline gelen 36 yaşındaki futbolcu, asitli içecekleri önünden kaldırıp “Su için su!” diyerek gündeme oturdu

'un dünya yıldızı , bu kez basın toplantısındaki hamlesi ile gündeme oturdu. 36'lık futbolcu, önünde bulunan asitli içecekleri gördüğü anda yere koyarken, masadaki suyu havaya kaldırıp "Su için, su!" dedi. Bu hareket, medyanın yanı sıra sosyal medyada da ana gündem olurken oyuncunun formu da bir kez daha gündeme geldi... Diyet ve egzersiz rutinlerini asla bozmayan ve tüm hayatını bu düzende geçiren , her gün 2 saati bulan ağırlık çalışması yaparken ara uykularını (90 dakikayı aşmamak kaydıyla) da asla ihmal etmiyor. Sadece kendisi ve çocuklarının doğum gününde pasta yiyen yıldız isim, çikolatayı ise ağzına sürmüyor.

'OĞLUMLA TARTIŞIYORUZ'
Ronaldo: "Çocuklarımın da yeme rutinleri ile ilgileniyorum. Bazen büyük oğluma kızıyorum çünkü asitli içecekler içiyor. Onunla zaman zaman tartışıyoruz. Cips ve kızarmış şeyler de yemesini istemiyorum. Çikolata yemek istedikleri zaman ise bir baba olarak sağlam durmam gerekiyor ve izin vermiyorum. Bu konuda sonuna kadar direneceğim."

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Boşuna Ronaldo olunmuyor
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