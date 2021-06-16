Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? 16 Haziran 2021 TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı programı
Giriş Tarihi: 16.6.2021 10:38 Son Güncelleme: 16.6.2021 10:38

EURO 2020'de ? 16 Haziran 2021 TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı programı

EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? 16 Haziran 2021 TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı programı

EURO 2020 Futbol Şampiyonası hız kesmeden devam ederken günün maçları günün maçları da merak ediliyor. Bilindiği üzere, bu sene Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından izleniyor. Bu noktada, TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Peki, EURO 2020'de ? İşte, TRT Spor ve TRT 1 canlı yayın akışı listesi 16 Haziran 2021

TRT Spor ve listesi, EURO 2020 devam ederken sık sık araştırılıyor. Bu yıl, Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından canlı olarak takip ediliyor. Durum böyle olunca, EURO 2020'de konusuyla ilgili araştırmalar futbolseverler tarafından yapılıyor.

TRT SPOR & TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

Futbolseverler, TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından EURO 2020 maçlarını canlı olarak izleyebiliyor. EURO 2020'de bugün de birbirinden önemli maçlar var. Peki, EURO 2020'de bugün hangi maçlar oynanacak?

İşte, 16 Haziran TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı listesi

EURO 2020'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:

  • Finlandiya - Rusya (16.00)
  • Türkiye - Galler (19.00)
  • İtalya - İsviçre (22.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Finlandiya-Rusya" (Canlı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:15 Doğrusu Ne?

18:20 Kupa Akşamı (Canlı)

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Türkiye-Galler" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İsviçre" (Canlı)

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

15:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

16:00 Kupa Günlüğü (Canlı)

19:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " FİNLANDİYA - RUSYA "

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

22:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - GALLER "

23:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER

23:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

00:00 Kupa Gecesi (Canlı)

02:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İTALYA - İSVİÇRE "

03:40 Kupa Gecesi

EN ÇOK OKUNANLAR

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden cevap: Masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğru
Dün gece Survivor’da eleme adayı kim oldu? 15 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İletişim ödülünü kazanan...
Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı
Emeklilik ve borçlarla ilgili son dakika: Ekim'de emekli olma fırsatı
Son dakika: Meteoroloji’den 14 kent için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor...
Son dakika | Asrın projesinde gurur: Kanal İstanbul başlıyor! İşte ilk görüntüler
Son dakika: Senenin ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın imza atacak mı?
15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'ın tarihe geçen sözleri ortaya çıktı
Son Dakika Magazin Haberi! Mehmet Ali Erbil'den tecavüz iddialarına yanıt: Hatanın karşılığı iftira mı olmalıydı?
Son dakika haberleri: Yapılandırmada tarihi fırsat: 1100 TL yerine 85 TL...
ARKADAŞINA GÖNDER
EURO 2020'de bugün hangi maçlar var? 16 Haziran 2021 TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı programı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA