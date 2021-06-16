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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Fernando’ya 3 yıllık teklif

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Fernando’ya 3 yıllık teklif

Beijing Guoan forması giyen ancak vize problemleri nedeniyle yollarını ayırmayı düşünen 29 yaşındaki orta saha, Kara Kartal’a kapıyı açık bıraktı

Bir yandan teknik direktör ile anlaşma zemini arayan Beşiktaş yönetimi, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Gudjufi ve Salih Uçan imzaları atarken, Kenan Karaman ile de anlaşma sağlandı. Geçen sezon siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Rosier'de önemli yol kat edilirken, orta saha için düşünülen Fernando Lucas ile ilk temas kuruldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ ETKEN
Çin'de Beijing Guoan forması giyen ancak vize problemleri nedeniyle yollarını ayırmayı düşünen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, vatandaşı 'nın yanına düşünülen ilk isim. Kulübü ile 31 Aralık 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Brezilyalı Lucas Fernando'ya ilk görüşmede 3 yıllık teklif sunuldu. Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Fernando, Şampiyonlar Ligi nedeniyle de Beşiktaş'a sıcak.

'TÜRKİYE'DE AŞI OLACAĞIM'
BEŞİKTAŞ ile sezonu çifte kupayla kapatan Josef de Souza, tatili ülkesinde geçiriyor. Burada hem Beşiktaş hem de kariyerine dair açıklamalar yapan oyuncu, Türkiye'nin Koronavirüs savaşında Brezilya'dan hızlı ilerlediğini söyledi. Josef, "Türk futbolu bir karar aldı ve önümüzdeki sezon statlarda taraftarların bir bölümü olacak. Bu karardan mutluyuz. Nüfusun yaklaşık % 40'ı aşılanmış durumda. Türkiye'ye döner dönmez aşı da olacağız" dedi.

UMUT NAYİR AYRILIK KARARI ALDI
BEŞIKTAŞ'IN geçtiğimiz sezon Hajduk Split'e kiraladığı Umut Nayir, yeni sezonda takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. 27 yaşındaki forvete yurt içinden Sivasspor, Karagümrük, Göztepe ve Adana Demirspor talip. Yurt dışından da Cagliari'nin gündeminde yer alan oyuncu için yönetim, 400 bin Euro seviyelerinde bir bonservis bedeli bekliyor.

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Fernando’ya 3 yıllık teklif
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