Fernando’ya 3 yıllık teklif

Beijing Guoan forması giyen ancak vize problemleri nedeniyle yollarını ayırmayı düşünen 29 yaşındaki orta saha, Kara Kartal’a kapıyı açık bıraktı
Bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşma zemini arayan Beşiktaş yönetimi, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Gudjufi ve Salih Uçanimzaları atarken, KenanKaramanile de anlaşmasağlandı. Geçen sezon siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Rosier'de önemli yol kat edilirken, orta saha için düşünülen Fernando Lucasile ilk temas kuruldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ ETKEN
Çin'de Beijing Guoan forması giyen ancak vize problemleri nedeniyle yollarını ayırmayı düşünen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, vatandaşı Josef de Souza'nın yanına düşünülen ilk isim. Kulübü ile 31 Aralık 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Brezilyalı Lucas Fernando'ya ilk görüşmede 3 yıllık teklif sunuldu. Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Fernando, Şampiyonlar Ligi nedeniylede Beşiktaş'a sıcak.
'TÜRKİYE'DE AŞI OLACAĞIM'
BEŞİKTAŞ ile sezonu çiftekupayla kapatan Josef de Souza,tatili ülkesinde geçiriyor. Buradahem Beşiktaş hem de kariyerinedair açıklamalar yapan oyuncu,Türkiye'nin Koronavirüs savaşındaBrezilya'dan hızlı ilerlediğinisöyledi. Josef, "Türk futbolu birkarar aldı ve önümüzdeki sezonstatlarda taraftarların bir bölümüolacak. Bu karardan mutluyuz.Nüfusun yaklaşık % 40'ı aşılanmışdurumda. Türkiye'ye dönerdönmez aşı da olacağız" dedi.
UMUT NAYİR AYRILIK KARARI ALDI
BEŞIKTAŞ'IN geçtiğimiz sezon Hajduk Split'e kiraladığı Umut Nayir, yeni sezonda takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. 27 yaşındaki forvete yurt içinden Sivasspor,Karagümrük, Göztepe ve AdanaDemirspor talip. Yurt dışından da Cagliari'nin gündeminde yer alan oyuncu için yönetim, 400 bin Euro seviyelerinde bir bonservis bedeli bekliyor.