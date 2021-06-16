Galatasaray ve Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oluyor!

Süper Lig'de şampiyonluğu averajla kaçıran Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için ön eleme oynayacak. Diğer yandan Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasından sonra Sivasspor da ligi 5. tamamladığından UEFA Konferans Ligi'ne gitmek için eleme maçı oynayacak.

Bugün İsviçre'nin Nyon kentine TSİ 13:00'te çekilecek olan kuralar sonrası Galatasaray ve Sivasspor'un rakiplerli belli olacak. Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turlarından Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi verecek olan Galatasaray muhtemel rakipleri de belli oldu. Kura çekimine 26 takım katılacak. Bu ekiplerden 20'si "Şampiyonlar Yolu" kategorisinde, 6'sı ise "Lig Yolu" kategorisinde yer alacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Kuralara "Lig Yolu" kategorisinden katılacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakibi, Celtic, PSV veya Sparta Prag takımından birisi olacak. İlk maçlar 20-21 Temmuz, ikinci karşılaşmalar 27-28 Temmuz'da oynanacak.

Galatasaray'ın, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, muhtemel rakibi karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

SİVASSPOR'UN 2. ÖN ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ BELLİ OLACAK

Sivasspor'un 2. ön eleme turundaki rakibi ise TSİ 14.30'da yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçına 22, ikinci müsabakasına ise 29 Temmuz'da çıkacak.