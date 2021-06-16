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Giriş Tarihi: 16.6.2021 12:27 Son Güncelleme: 16.6.2021 12:27

İngiltere 'de fikstür çekildi! İlk hafta - maçı var

AA
İngiltere Premier Lig'de fikstür çekildi! İlk hafta Manchester City-Tottenham maçı var

İngiltere 'de yeni sezonun fikstürü çekildi. Son şampiyon , 14 Ağustos'ta başlayacak sezonun ilk haftasında 'a konuk olacak. İkinci haftada Arsenal-Chelsea, üçüncü haftada Liverpool-Chelsea ve Manchester City-Arsenal maçları yapılacak.

İngiltere 'de 2021-22 sezonunun fikstürü çekildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 380 maçtan oluşan 38 haftalık maraton, 14 Ağustos'ta başlayacak ve 22 Mayıs 2022'de sona erecek.

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetiminde geçen sezonu şampiyon tamamlayan , ilk hafta maçında 'a konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea ise ilk hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak. İkinci haftada Arsenal-Chelsea, üçüncü haftada Liverpool-Chelsea ve Manchester City-Arsenal maçları yapılacak.

ile Manchester City arasındaki derbi, 6 Kasım'daki 11. maç haftasında Old Trafford Stadı'nda oynanacak. Merseyside derbisinde ise Everton, kasım sonundaki 14. haftada Liverpool'u konuk edecek.

Detaylı maç takviminin daha sonra açıklanacağı Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

Brentford-Arsenal
Burnley-Brighton
Chelsea-Crystal Palace
Everton-Southampton
Leicester City-Wolverhampton
Manchester United-Leeds United
Newcastle United-West Ham United
Norwich City-Liverpool
Tottenham-Manchester City
Watford-Aston Villa

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İngiltere Premier Lig'de fikstür çekildi! İlk hafta Manchester City-Tottenham maçı var
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