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Giriş Tarihi: 16.6.2021 18:54

Kamerun'dan Aboubakar ve Billong açıklaması! "İki futbolcuya da güveniyoruz"

AA
Kamerun'dan Aboubakar ve Billong açıklaması! İki futbolcuya da güveniyoruz

Kamerun Futbol Federasyonu (FECAFOOT), 'in 2020-2021 sezonunun 39. haftasında Beşiktaş'ın Atakaş 'u 7-0 yendiği maçla ilgili iki Kamerunlu oyuncu ve Jean-Claude Billong’a yönelik şike iddialarını yalanladı.

FECAFOOT'tan yapılan açıklamada, "'ndeki bir maçta ve Jean-Claude Billong'un da dahil olduğu şike olaylarının yaşandığına dair sosyal medyada iddialar çıktığını öğrendik. İki Kamerunlu futbolcu da Beşiktaş'ın karşısında farklı galibiyet alması için uğraştığı şeklinde saçma imalara maruz kalıyor. Federasyon, iki oyuncunun karşı karşıya kaldığı hiçbir delile dayanmayan suçlamaların böylesine kolayca yapılabilmesi karşısında kızgın." denildi.

Ayrıca, "İki futbolcu her zaman sportif davranışlarda bulundu ve etik değerlere sadık kaldı. Federasyon iki futbolcuya tamamen güveniyor ve tüm desteğini ifade ediyor. İki oyuncunun milli takıma seçilmesi de tamamen teknik direktör 'nun tasarrufudur." ifadeleri kullanıldı.

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Kamerun'dan Aboubakar ve Billong açıklaması! "İki futbolcuya da güveniyoruz"
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