Radamel Falcao pişmanlığı!

“En çok Falcao tartışıldı. Menajerleri de iyi çalıştı sosyal medyada. Onu kim istemez! Bu transfer şimdi önüme gelse daha sıkı pazarlık ederim.”
G.Saray'ın 38. başkanı olarak görev yapan Mustafa Cengiz, son kez başkan olarak GS TV'ye açıklamalarda bulundu. 19 Haziran'da yapılacak seçimde aday olmayan Cengiz, "Sizin döneminizde keşke yapmasaydımdediğiniz bir transfer var mı?" sorusuna Falcao örneği ile yanıt verdi. 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın herkesin hayali olduğunu söyleyen Cengiz, "En çok Falcao tartışıldı. Daha F harfiyok ama menajerleri de iyi çalıştısosyal medyada. Yönlendiriyorlar. Falcao'yu kim istemez! Emniyetin rakamına göre 70 bin taraftar karşıladı. Rica ettik gidin diye, tam tersine arttı. Falcaotransferi şimdi gelse önüme, daha sıkıpazarlık ederim" yorumunu yaptı.
CUMHURBAŞKANIMIZANLAŞMANIN MİMARI
"BANKALAR Birliği ile yapılan anlaşma önemlidir. Cumhurbaşkanımız bu yapılan anlaşmanın mimarıdır. G.Saray'a katkı yapan birini neden kabul etmeyelim. Türk sporuna yardımcı oldu. UEFA ile FFP anlaşmamızbitmedi. 1 yılı daha var. Ondan çıkmakiçin görüşmeler yapıyoruz."
ULUSLARARASI MAKAMLARA GİDECEĞİZ
"Billong (Hataysporlu eski futbolcu) olayı çıktı, TFF'ye 3-4 sayfa delilleri ile birlikte gönderdik. "Bu aydınlatılamazsauluslararası makamlara gideceğiz" dedik. Beşiktaş'ın hakları ile yürüdüğünü biliyorum ama yönetim hata yapıyorsa açığa çıksın. Şike için belgeye gerek yok. Kanaat! Bir şeyyaptılar demiyorum, kuşkularımızı yazdık. 'Aklayın' dedik."
BELHANDA'DA KARARIM DOĞRU
"BELHANDA'YI gönderdiğim için pişman değilim. Taraftara hareket çek, küfür et… En doğru işlerimden biridir. Belhanda ve Feghoulibizi FIFA'ya verdi. Tehdit ettiler bir de. Muslera'nın ve Fatih Terim'in yardımcılarının demeçlerinden de rahatsızım."
ADAYLARA SÖYLÜYORUM!
"ADAY olmamamın tek nedeni sağlık. Adaylara söylüyorum, masanız evraktan dolu olacak. Her gün her saatinizi G.Saray'a vereceksiniz. İşime de bakarım diyorsanız hemen ayrılın. 1 saat uğraşıp gitmek yok. Tüm adaylara eşit mesafedeyim. Desteklediğim aday yok."
BAŞKA HOCA ARAMADIM!
"DOST ortamında bir iki serzenişte bulunmuştum. Kim bunları dışarıya aktarıyor? Abdurrahim Albayrak dışında tabii. Hem hoca hakkında 3 ay sonra göndeririz diyeceğim hem de 'takımın başında kal' diyeceğim. Olmaz! Fatih Terimvarken 2. bir teknik direktörile asla görüşmedim."
ŞEREF VE ONUR DUYDUM
"DÜNYA çapında büyük bir camianın başında görev yaptım. Aklınıza ne geliyorsa Galatasaray, Türkiye birincisi. Dünyada da ilk 4, 5'te... Çok büyük bir mevki. Galatasaray bana şeref verdi, onur verdi. Her zaman kalbim Galatasaray'la olacak."
TAŞDEMİR'DEN1+1 SEZONLUKSÜRPRİZ İMZA
ÖMER Bayram'la 3 yıllık yeni anlaşmaya varan Galatasaray'da gözler Emre Akbaba'ya çevrilmişti. Ancak sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren diğer Emre olan Taşdemir sürpriz şekilde nikah tazeledi. 2.5 yıllıkGalatasaray kariyerinde sakatlıkproblemleri yaşayan EmreTaşdemir, yedek sol bek olaraktakımda tutuldu ve 1+1 yıl sözleşme imzalandığı öğrenildi. Busezon 12 maça çıkan 25 yaşındakioyuncu, 2 asist yapmıştı.
YİĞİT ŞARDAN:FATİH TERİM'İNÜZERİNDENPRİM YAPMAM
GALATASARAY'IN başkan adaylarından Yiğit Şardan, dün A Spor'a konuk oldu. Mustafa Cengiz yönetimininborcu düşürdüğünü belirtenŞardan, ancak hataları olduğunuda söyledi. Fatih Terim'in göreve devam edip etmeyeceği konusuyla ilgili olarak da "Fatih Terim'leçalışıp çalışmayacağım konusunubaşkan olmadan açıklamayacağım.Çünkü ben Fatih Terimüzerinden prim yaparak başkanolursam, yarın Fatih Terim benimbaşkanım olur. Ben de onun yardımcısıolmuş olurum" dedi.
RAKİBİ BELLİ OLUYOR
AMPIYONLAR Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan G.Saray'ın bu turdaki rakibi bugün belli oluyor. TSİ 13.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak olan kura çekiminde G.Saray'ın muhtemelrakipleri Hollanda'dan PSVEindhoven, İskoçya'dan Celtic veyaÇekya'dan Sparta Prag olacak.