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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Radamel Falcao pişmanlığı!

Radamel Falcao pişmanlığı!

“En çok Falcao tartışıldı. Menajerleri de iyi çalıştı sosyal medyada. Onu kim istemez! Bu transfer şimdi önüme gelse daha sıkı pazarlık ederim.”

'ın 38. başkanı olarak görev yapan , son kez başkan olarak GS TV'ye açıklamalarda bulundu. 19 Haziran'da yapılacak seçimde aday olmayan Cengiz, "Sizin döneminizde keşke yapmasaydım dediğiniz bir transfer var mı?" sorusuna Falcao örneği ile yanıt verdi. 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın herkesin hayali olduğunu söyleyen Cengiz, "En çok Falcao tartışıldı. Daha F harfi yok ama menajerleri de iyi çalıştı sosyal medyada. Yönlendiriyorlar. Falcao'yu kim istemez! Emniyetin rakamına göre 70 bin taraftar karşıladı. Rica ettik gidin diye, tam tersine arttı. Falcao transferi şimdi gelse önüme, daha sıkı pazarlık ederim" yorumunu yaptı.

CUMHURBAŞKANIMIZ ANLAŞMANIN MİMARI
"BANKALAR Birliği ile yapılan anlaşma önemlidir. Cumhurbaşkanımız bu yapılan anlaşmanın mimarıdır. G.Saray'a katkı yapan birini neden kabul etmeyelim. Türk sporuna yardımcı oldu. UEFA ile FFP anlaşmamız bitmedi. 1 yılı daha var. Ondan çıkmak için görüşmeler yapıyoruz."

ULUSLARARASI MAKAMLARA GİDECEĞİZ
"Billong (Hataysporlu eski futbolcu) olayı çıktı, TFF'ye 3-4 sayfa delilleri ile birlikte gönderdik. "Bu aydınlatılamazsa uluslararası makamlara gideceğiz" dedik. Beşiktaş'ın hakları ile yürüdüğünü biliyorum ama yönetim hata yapıyorsa açığa çıksın. Şike için belgeye gerek yok. Kanaat! Bir şey yaptılar demiyorum, kuşkularımızı yazdık. 'Aklayın' dedik."

BELHANDA'DA KARARIM DOĞRU
"'YI gönderdiğim için pişman değilim. Taraftara hareket çek, küfür et… En doğru işlerimden biridir. Belhanda ve Feghouli bizi FIFA'ya verdi. Tehdit ettiler bir de. 'nın ve 'in yardımcılarının demeçlerinden de rahatsızım."

ADAYLARA SÖYLÜYORUM!
"ADAY olmamamın tek nedeni sağlık. Adaylara söylüyorum, masanız evraktan dolu olacak. Her gün her saatinizi G.Saray'a vereceksiniz. İşime de bakarım diyorsanız hemen ayrılın. 1 saat uğraşıp gitmek yok. Tüm adaylara eşit mesafedeyim. Desteklediğim aday yok."

BAŞKA HOCA ARAMADIM!
"DOST ortamında bir iki serzenişte bulunmuştum. Kim bunları dışarıya aktarıyor? Abdurrahim Albayrak dışında tabii. Hem hoca hakkında 3 ay sonra göndeririz diyeceğim hem de 'takımın başında kal' diyeceğim. Olmaz! Fatih Terim varken 2. bir teknik direktör ile asla görüşmedim."

ŞEREF VE ONUR DUYDUM
"DÜNYA çapında büyük bir camianın başında görev yaptım. Aklınıza ne geliyorsa Galatasaray, Türkiye birincisi. Dünyada da ilk 4, 5'te... Çok büyük bir mevki. Galatasaray bana şeref verdi, onur verdi. Her zaman kalbim Galatasaray'la olacak."

TAŞDEMİR'DEN 1+1 SEZONLUK SÜRPRİZ İMZA
ÖMER Bayram'la 3 yıllık yeni anlaşmaya varan Galatasaray'da gözler Emre Akbaba'ya çevrilmişti. Ancak sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren diğer Emre olan Taşdemir sürpriz şekilde nikah tazeledi. 2.5 yıllık Galatasaray kariyerinde sakatlık problemleri yaşayan Emre Taşdemir, yedek sol bek olarak takımda tutuldu ve 1+1 yıl sözleşme imzalandığı öğrenildi. Bu sezon 12 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 2 asist yapmıştı.

YİĞİT ŞARDAN: FATİH TERİM'İN ÜZERİNDEN PRİM YAPMAM
GALATASARAY'IN başkan adaylarından Yiğit Şardan, dün A Spor'a konuk oldu. Mustafa Cengiz yönetiminin borcu düşürdüğünü belirten Şardan, ancak hataları olduğunu da söyledi. Fatih Terim'in göreve devam edip etmeyeceği konusuyla ilgili olarak da "Fatih Terim'le çalışıp çalışmayacağım konusunu başkan olmadan açıklamayacağım. Çünkü ben Fatih Terim üzerinden prim yaparak başkan olursam, yarın Fatih Terim benim başkanım olur. Ben de onun yardımcısı olmuş olurum" dedi.

RAKİBİ BELLİ OLUYOR
AMPIYONLAR Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan G.Saray'ın bu turdaki rakibi bugün belli oluyor. TSİ 13.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak olan kura çekiminde G.Saray'ın muhtemel rakipleri Hollanda'dan PSV Eindhoven, İskoçya'dan Celtic veya Çekya'dan Sparta Prag olacak.

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Radamel Falcao pişmanlığı!
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