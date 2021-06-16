Sagal Gaziantep'le anlaşmaya vardı!

Süper Lig'den küme düşen Denizlispor'da oyuncu ayrılıkları devam ediyor. Denizlispor'dan ayrılan Şilili Sagal, Gaziantep FK ile anlaştı. Sagal ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Bu sezon Denizlispor formasıyla 36 maça çıkan Sagal takımına 1 gol 6 asistlik katkıda bulunmuştu.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde yapılan açıklama şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Denizlispor forması giyen Şili Milli Takım oyuncularından Angelo Sagal ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Angelo Sagal, yöneticilerimiz Erhan Özmen, Sezer Cihan, Cihan Koçer, Mehmet Ali Şimşek ve Emrah Özdağlı'nın da katıldığı imza töreniyle birlikte, kendisini 2+1 yıllık kırmızı-siyahlı armamıza bağlayacak resmi sözleşmeye imza attı.

Angelo Sagal'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."