Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sagal Gaziantep'le anlaşmaya vardı!
Giriş Tarihi: 16.6.2021 16:49 Son Güncelleme: 16.6.2021 17:21

'le anlaşmaya vardı!

Sagal Gaziantep'le anlaşmaya vardı!

'dan ayrılan Sagal, ile anlaştı! Sagal ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Süper Lig'den küme düşen 'da oyuncu ayrılıkları devam ediyor. Denizlispor'dan ayrılan Şilili Sagal, ile anlaştı. Sagal ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Bu sezon Denizlispor formasıyla 36 maça çıkan Sagal takımına 1 gol 6 asistlik katkıda bulunmuştu.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde yapılan açıklama şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Denizlispor forması giyen Şili Milli Takım oyuncularından Angelo Sagal ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Angelo Sagal, yöneticilerimiz Erhan Özmen, Sezer Cihan, Cihan Koçer, Mehmet Ali Şimşek ve Emrah Özdağlı'nın da katıldığı imza töreniyle birlikte, kendisini 2+1 yıllık kırmızı-siyahlı armamıza bağlayacak resmi sözleşmeye imza attı.

Angelo Sagal'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden cevap: Masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğru
Survivor’da eleme adayı kim oldu? Dün gece Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İletişim ödülünü kazanan...
Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı
Emeklilik ve borçlarla ilgili son dakika: Ekim'de emekli olma fırsatı
Son dakika | Asrın projesinde gurur: Kanal İstanbul başlıyor!
Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor
Son dakika: Meteoroloji’den 14 kent için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor...
Son dakika: Fenerbahçe'nin genç oyuncusuna Atletico Madrid talip oldu! 23 milyon Euro...
Son dakika: Senenin ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın imza atacak mı?
15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'ın tarihe geçen sözleri ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sagal Gaziantep'le anlaşmaya vardı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA