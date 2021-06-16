Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu için kuralar çekildi ve Süper Lig'de ikinci olarak ülkemizi ligde temsil edecek Galatasaray'ın rakibi de böylece belli oldu. Hal böyleyken sarı kırmızı renklere gönül veren taraftarlar ve milyonlarca futbolsever "Şampiyonlar Ligi kurasında Galatasaray'ın rakibi kim, hangi takım oldu?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu kurası sonrası Galatasaray'ın rakibi olan takım ve maç tarihleri…