Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi Galatasaray’ın rakibi kim, hangi takım oldu? İşte Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi!
Giriş Tarihi: 16.6.2021 14:19 Son Güncelleme: 16.6.2021 14:24

’ın rakibi kim, hangi takım oldu? İşte Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi!

Şampiyonlar Ligi Galatasaray’ın rakibi kim, hangi takım oldu? İşte Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi!

UEFA İkinci Ön Eleme Turu'nda ’ın rakibi belli oldu. Şampiyonu Beşiktaş’ın ardından averajla ligi ikinci sırada tamamlayan sarı kırmızı takım devler liginde ülkemizi temsil etmeye hazırlanırken milyonlarca futbolsever “Şampiyonlar Ligi kurasında Galatasaray’ın rakibi kim, hangi takım oldu?” sorularına yanıt aramaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda ilk maçın 20-21 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği bildirilirken öte yandan rövanş maçının ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacağı bildirildi. İşte Devler liginde Galatasaray’ın rakibi ve tüm detaylar…

Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu için kuralar çekildi ve 'de ikinci olarak ülkemizi ligde temsil edecek 'ın rakibi de böylece belli oldu. Hal böyleyken sarı kırmızı renklere gönül veren taraftarlar ve milyonlarca futbolsever " kurasında Galatasaray'ın rakibi kim, hangi takım oldu?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu kurası sonrası Galatasaray'ın rakibi olan takım ve maç tarihleri…

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU!

Galatasarayımızın UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'ndaki rakibi PSV Eindhoven oldu. UEFA'nın İsviçre Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda takımımız, Hollanda temsilcisi ile tur için mücadele verecek.

Son dakika: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme rakibi belli oldu!

İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İkinci eleme turunu atlayan takımlar, üçüncü eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan ekipler ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.


Galatasarayımızın UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'ndaki rakibi olan PSV Eindhoven, ligini 88 puanlı şampiyon Ajax'ın ardından 72 puanla ikinci sırada bitirdi. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Granada, PAOK ve Omonia takımlarının arasında 12 puanla lider turlayan Eindhoven, son 32 turunda Olympiakos'a elendi. Oynadığı 45 maçta 27 golü bulunan Donyell Malen, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu'nda oynayan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.

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Şampiyonlar Ligi Galatasaray’ın rakibi kim, hangi takım oldu? İşte Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi!
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