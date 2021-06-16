Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu için kuralar çekildi ve Süper Lig'de ikinci olarak ülkemizi ligde temsil edecek Galatasaray'ın rakibi de böylece belli oldu. Hal böyleyken sarı kırmızı renklere gönül veren taraftarlar ve milyonlarca futbolsever "Şampiyonlar Ligi kurasında Galatasaray'ın rakibi kim, hangi takım oldu?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu kurası sonrası Galatasaray'ın rakibi olan takım ve maç tarihleri…
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU!
Galatasarayımızın UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'ndaki rakibi PSV Eindhoven oldu. UEFA'nın İsviçre Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda takımımız, Hollanda temsilcisi ile tur için mücadele verecek.
İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İkinci eleme turunu atlayan takımlar, üçüncü eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan ekipler ise Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.
Galatasarayımızın UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'ndaki rakibi olan PSV Eindhoven, ligini 88 puanlı şampiyon Ajax'ın ardından 72 puanla ikinci sırada bitirdi. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Granada, PAOK ve Omonia takımlarının arasında 12 puanla lider turlayan Eindhoven, son 32 turunda Olympiakos'a elendi. Oynadığı 45 maçta 27 golü bulunan Donyell Malen, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu'nda oynayan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.