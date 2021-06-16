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Giriş Tarihi: 16.6.2021 22:05 Son Güncelleme: 16.6.2021 22:06

Türk taraftarlardan Milli takım yorumu: "Artık her şey şansa kaldı"

DHA
Türk taraftarlardan Milli takım yorumu: Artık her şey şansa kaldı

2'nci maçında, , 'nda 'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından tribünlerde maçı takip eden taraftarlar, Galler'in yenilebilecek bir takım olduğunu ancak millilerin, oyunda çok zayıf kaldığını söyledi.

, 'nda önce İtalya, daha sonra 'e mağlup oldu. İlk iki maçını gol bulamadan mağlubiyetle tamamlayan milliler, bir üst tura çıkma şansını da zora soktu.

Bakü'de oynanan Galler maçının ardından maç için 'dan geldiğini söyleyen bir taraftar, "Bu maç için İstanbul'dan geldim. İhtimaller denizinde boğulmaya devam edeceğiz. Maçta sol bek eksikti. 83'üncü Mert Müldür'ün atamadığı golü Caner hatta kenarda bekleyen genç Rıdvan Yılmaz dahi atabilirdi. Fakat takımda iyi gitmeyen bir şeyler var. İlk maçta hiçbir şekilde oyuna ruhunu yansıtamadın anladık. İtalya bizden çok daha iyi bir takım. Fakat bu maçta bizim kalibremizde, çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı ama yine de Kenan'ın, sol bekte Umut'un, orta sahada Okay'ın, bizim çok beklentimiz olan Hakan'ın çok zayıf kalması işi bu noktaya getirdi" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM İÇİN CANIMI VERİRİM"

UEFA A Lisansına sahip olduğunu ifade eden başka bir taraftar ise, "1 haftalığına izin aldım buraya geldim maalesef üzülüyorum. Ben teknik direktörüm. UEFA A lisansım var. Seçimler bence yanlış. Mesela Adem Büyük, ileride 'ın yanında iyi olmaz mıydı? Merkezden hücumda açamıyoruz. Bunu kim açacak. Zaman geçti ama üzülüyoruz. İki tane ön liberomuz var. Merkezden gol yedik. Üzülüyorum. Ben milli takım için canımı veririm. Ama sonuç bu. Yine de destekliyoruz. Pazar günü de buradayız. Bırakmayacağız" diye konuştu.

"ARTIK HER ŞEY ŞANSA KALDI"

Son maçlar öncesinde artık her şeyin şansa kaldığını söyleyen taraftarlar, "Biz de bu maç için İzmir'den geldik. İstediğimiz sonucu elde edemedik. Mutsuzuz. Ancak umudumuz pazar günkü maçta en iyi 3'üncülerin arasına girmek. Umarım bir başarı elde ederiz. Bugün de İtalya- maçının sonucun gözlemleyeceğiz. Artık her şey şansa kaldı" şeklinde konuştu.

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Türk taraftarlardan Milli takım yorumu: "Artık her şey şansa kaldı"
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