Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EURO 2020 A Grubu Türkiye canlı puan durumu ve kalan maçları! EURO 2020 Türkiye'nin kalan rakipleri, fikstürü ve puan durumu sırası
Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:36 Son Güncelleme: 16.6.2021 11:36

A Grubu Türkiye canlı puan durumu ve kalan maçları! EURO 2020 Türkiye'nin kalan rakipleri, fikstürü ve puan durumu sırası

EURO 2020 A Grubu Türkiye canlı puan durumu ve kalan maçları! EURO 2020 Türkiye'nin kalan rakipleri, fikstürü ve puan durumu sırası

A Milli Futbol Takımımız, 'ye İtalya karşısındaki maçla turnuvaya start verdi. Turnuvanın açılış maçıda Türkiye, İtalya ile Roma'da kozlarını paylaştı ve 3-0 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Milliler, EURO 2020'de A Grubu'nda bulunuyor. Millilerimiz, İtalya'nın ardından 2 önemli karşılaşma daha oynayacak. Bu noktada, Türkiye'nin EURO 2020 rakipleri, fikstürü ve merak konusu oldu. Peki, İtalya'nın ardından Türkiye'nin diğer rakipleri kimler, kimle karşılaşacak? İşte, EURO 2020 A Grubu puan durumu ve Türkiye'nin fikstürü ile rakipleri

Türkiye'nin serüveni İtalya maçı ile başladı. A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın açılış maçında İtalya ile kozlarını paylaşırken sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Roma'da oynanan mücadele, A Grubu'nun en önemli maçı olarak değerlendiriliyordu. Türkiye, grupta 2 maç daha oynayacak ve gruptaki kaderini de bu maçlar belirleyecek.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ, FİKSTÜRÜ VE A GRUBU PUAN DURUMU!

Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri arasında İtalya, İsviçre ve Galler bulunuyor. Milliler, İtalya'nın ardından bu iki takımla karşı karşıya gelecek. Öte yandan, Türkiye'nin fikstürü de belli oldu.

İşte, EURO 2020 Türkiye'nin fikstürü, rakipleri ve A Grubu puan durumu;

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİMLER?

Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri şu takımlar;

  • İtalya
  • Galler
  • İsviçre

EURO 2020 TÜRKİYE'NİN FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI

Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçına 11 Haziran'da İtalya karşısında çıkacak. A Grubu diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

A GRUBU PUAN DURUMU EURO 2020

Puan durumu sıralaması, maçlar oynandıktan sonra güncellenecektir.

  1. İtalya - 3 puan
  2. Galler - 1 puan
  3. İsviçre - 1 puan
  4. Türkiye - 0 puan

EN ÇOK OKUNANLAR

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden cevap: Masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğru
Dün gece Survivor’da eleme adayı kim oldu? 15 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İletişim ödülünü kazanan...
Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı
Emeklilik ve borçlarla ilgili son dakika: Ekim'de emekli olma fırsatı
Son dakika | Asrın projesinde gurur: Kanal İstanbul başlıyor!
Son dakika: Meteoroloji’den 14 kent için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor...
Son dakika: Senenin ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın imza atacak mı?
15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'ın tarihe geçen sözleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan diplomasi dersi
Son Dakika Magazin Haberi! Mehmet Ali Erbil'den tecavüz iddialarına yanıt: Hatanın karşılığı iftira mı olmalıydı?
ARKADAŞINA GÖNDER
EURO 2020 A Grubu Türkiye canlı puan durumu ve kalan maçları! EURO 2020 Türkiye'nin kalan rakipleri, fikstürü ve puan durumu sırası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA