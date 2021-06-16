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Giriş Tarihi: 17.6.2021 00:19

, gruplardan çıkma şansı kaldı mı? gruptan nasıl çıkar?

Türkiye elendi mi, gruplardan çıkma şansı kaldı mı? EURO 2020 Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 grup aşaması ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geldi. İlk maçını İtalya’ya 3-0 kaybeden milliler, ikinci maçta Galler’e 2-0’lık skorla kaybetti ve gruptan çıkma şansını bir hayli zora soktu. Millilerin gruptan çıkabilmesi için bu akşam oynanan İtalya İsviçre maçı bir hayli önem taşıyordu. Peki, , gruplardan çıkma şansı kaldı mı? Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

EURO 2020'de bugün Galler ile karşı karşıya geldi. Turnuvanın ilk maçını 3-0 kaybeden milliler, Avrupa Şampiyonası'na şok bir başlangıç yaptı. Roma'da oynanan İtalya karşılaşmasının ardından Galler ile karşı karşıya gelen milliler bu maçtan 2-0 yenik ayrıldı ve gruplardan çıkma şansını bir hayli zora soktu. Peki, , gruplardan çıkma şansı kaldı mı? Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Grubu'nda üst üste alınan 2 mağlubiyetin ardından grupta ikinci olma şansını kaybeden Türkiye'nin, gruptan çıkmak için tek şansı en iyi üçüncü olmak. İsviçre'ye karşı üçüncülük için mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, -5 averaja sahip.

EURO 2020'de grupları 1 ve 2. Sıralarda bitiren takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla bitiren 4 takımda bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı üçüncü takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek.

Ancak A Milli Takım, İtalya ve Galler maçının ardından sahip olduğu -5 averaj nedeniyle en iyi üçüncüler arasına girme şansını da oldukça zora soktu.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLER NASIL BELİRLENECEK?

EURO 2020'de bir üst tura adını yazdıracak olan üçüncü takımları belirlemek için grupta toplanan puanlara bakılacak. Puanların eşit olması halinde, daha iyi averaja sahip olan takımlar son 16 turuna kalma hakkını elde edecek.

Puanlar ve averajların da eşit olması halinde, daha fazla gol atan ekipler, bir üst tur şansını elde edecek.

A GRUBU PUAN DURUMU

1- İtalya / 6 puan

2- Galler / 4 puan

3- İsviçre / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

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Türkiye elendi mi, gruplardan çıkma şansı kaldı mı? EURO 2020 Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
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