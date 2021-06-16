Türkiye elendi mi, gruplardan çıkma şansı kaldı mı? EURO 2020 Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

Türkiye Milli Takımı EURO 2020'de bugün Galler ile karşı karşıya geldi. Turnuvanın ilk maçını 3-0 kaybeden milliler, Avrupa Şampiyonası'na şok bir başlangıç yaptı. Roma'da oynanan İtalya karşılaşmasının ardından Galler ile karşı karşıya gelen milliler bu maçtan 2-0 yenik ayrıldı ve gruplardan çıkma şansını bir hayli zora soktu. Peki, Türkiye elendi mi, gruplardan çıkma şansı kaldı mı? Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Grubu'nda üst üste alınan 2 mağlubiyetin ardından grupta ikinci olma şansını kaybeden Türkiye'nin, gruptan çıkmak için tek şansı en iyi üçüncü olmak. İsviçre'ye karşı üçüncülük için mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, -5 averaja sahip.