Türkiye Galler maçı canlı izle! EURO 2020 A Grubu Türkiye Galler maçı canlı yayın kanalı izle

Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, İtalya karşılaşmasının ardından kardeş ülke Azerbaycan'da, grubundaki 2. karşılaşma için Galler ile yeşil sahada bir araya geliyor. Ayyıldızlı temsilcilerimiz, İtalya ve İsviçre'nin de yer aldığı grupta ilk 3 puanını hanesine yazdırmak isteyerek kıran kırana bir mücadele için sahaya çıkıyor. Diğer yandan kıyasıya geçmesi beklenen milli maçı izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyen futbolseverler "Türkiye Galler maçı canlı izle" şeklinde yoğun araştırmalar yapıyor.
EURO 2020 A Grubu Türkiye Galler maçı canlı izleme linki ve maçın canlı yayın kanalı, başlama saatine ilişkin tüm detaylar şöyle;
Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu Türkiye Galler maçında ilk düdük, 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 19:00'da çalacak. Bakü Olimpiyat Stadı/Azerbaycan'da oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
GALLER XI: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Moreel, Ramsey, James, Bale, Moore.
Aşağıda yer alan link ile milli maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.
EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında Bakü'de bugün Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'a geldikleri için çok mutlu olduklarını vurgulayan Şenol Güneş, "Ev sahibi duygusunu bize hissettiren herkese, kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzel. Son müsabakada aldığımız sonuç olumsuzdu, bunun yansımaları olacaktır, gayet doğaldır. Bir moral bozukluğu olacaktır ama her gün yeni bir başlangıç. Geçmişten dersler çıkarıp, geleceğini planlayan bir anlayışımız var. Gruptaki şansımız devam ediyor. Galler ve İsviçre maçı zaten önemliydi şimdi daha da önemli. Bizim gerçek oyunumuzun bu olmayacağını biliyoruz. Yarın çok güzel bir oyun ve sonuç bekliyoruz" diye konuştu.
Grup maçlarında hızlı başlayıp düşüş gösteren takımlar olduğu gibi yavaş başlayıp ileride iyi sonuçlar alan takımlar olduğuna dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Geçen turnuvada Portekiz gruptan çıkarken zorlandı, sonra şampiyon oldu. Sezon sonu takımların değişiklik gösterebiliyor performansları. Ayrıca oyun anlayışı, temposuna göre de farklılıklar öne çıkabiliyor. Son maçta İtalya nasıl iyiyse, biz de o kadar kötüydük. Bugünkü koşullar, rakiplerin güçleri değişiklik gösterebiliyor. İspanya üstünlüğüne rağmen skora yansıtamadı mesela. Buralara takılıp kalmak yerine, neleri yaptık, nereleri yapamadık, neyi yapabiliriz, buna bakmak lazım.
Oyuncularımız oyun olarak performansın altındaydı. Bunun da sorumlusu benim. Artık o bitmiştir. Geçmişte takılıp kalmak yerine, yarın yeni bir döneme başlayacağız. Galler de iyi bir takım. Savunma anlayışını iyi olan bir takım. Onların da kazanmaya ihtiyacı var. Biz İtalya'nın güçlü olduğunu biliyorduk, görmek istedik ama görmek istediğimiz oyunu da göremedik ve üzüldük gerçekten. İnşallah bu iki maçta 6 puan, 4 puan... Gruptan çıktımızda moral anlamında güzel olacak, oyunun da muhakemesini daha sonra yaparız" dedi.