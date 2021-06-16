Türkiye Galler maçı için heyecan dorukta! A Milli Futbol Takımımız, A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ve grubun ilk maçında İtalya'ya 3-0 yenilen Türkiye, Galler maçı ile gruptaki ilk galibiyetine ulaşmak istiyor. Şenol Güneş ve öğrencileri, Galler maçını hedef maç olarak görüyor. Bu noktada, Türkiye Galler maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı.

TÜRKİYE GALLER MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Türkiye Galler maçı, Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadele, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Galler maçı şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Peki, Türkiye Galler maçı hangi kanalda?

İşte, Türkiye Galler milli maç canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve son gelişmeler