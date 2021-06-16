Türkiye Galler maçı için heyecan dorukta! A Milli Futbol Takımımız, A Grubu ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ve grubun ilk maçında İtalya'ya 3-0 yenilen Türkiye, Galler maçı ile gruptaki ilk galibiyetine ulaşmak istiyor. Şenol Güneş ve öğrencileri, Galler maçını hedef maç olarak görüyor. Bu noktada, Türkiye Galler maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı.
Türkiye Galler maçı, Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadele, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Galler maçı şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Peki, Türkiye Galler maçı hangi kanalda?
İşte, Türkiye Galler milli maç canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve son gelişmeler
Türkiye ile Galler arasındaki A Grubu 2. maçı, 16 Haziran Çarşamba günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.
A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ
11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)
TARİHTE 7. KEZ!
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacağı Galler'le 24 yıl sonra tekrar mücadele verecek. Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.
Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı.
Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.
ŞENOL GÜNEŞ'İN 2. AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇI!
Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. A Milli Futbol Takımı, Güneş yönetiminde Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında çıktığı ilk maçta İtalya'ya 3-0 yenildi. Deneyimli teknik adam, Galler ile oynanacak EURO 2020 A Grubu ikinci maçıyla milli takımın başındaki 78. karşılaşmasına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde, 54'ü resmi, 23'ü özel 77 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 77 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 120 gol attı, kalesinde 77 gole engel olamadı.