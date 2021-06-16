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Giriş Tarihi: 16.6.2021 08:50 Son Güncelleme: 16.6.2021 08:50

, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Galler milli maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2020 Türkiye Galler milli maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Galler maçı için heyecan dorukta! A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya karşısında 3-0'lık mağlubiyet yaşayan Milliler, ikinci maçına Galler karşısında çıkıyor. , saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Azerbaycan'da oynanacak olan mücadele, gruptaki iddiamızı sürdürmek açısından hedef maç olarak görülüyor. Peki, EURO 2020 Türkiye Galler milli maç ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta? İşte, Türkiye Galler maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı

Bizim Çocuklar, gruptaki ilk galibiyeti için sahaya çıkıyor. A Milli Futbol Takımımız, A Grubu ikinci maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Turnuvanın açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenilen Milliler, Galler karşısında 3 puanı elde etmek istiyor. Bu noktada, , saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Türkiye Galler maçı Azerbaycan'da oynayacak.

TÜRKİYE GALLER MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, Galler ile A Grubu'ndaki iki maçına çıkıyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele, Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Türkiye Galler maçı saati ve canlı yayın kanalı da belli oldu. Peki, Türkiye Galler milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Galler arasındaki A Grubu 2. maçı, 16 Haziran Çarşamba günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.

A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

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"Ejderhalar"ın öne çıkan oyuncuları arasında, geçen sezon Tottenham'da kiralık oynayan Real Madridli Gareth Bale ile Chelseali Ethan Ampadu bulunuyor.

Tarihinde ilk kez 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Galler, yarı finale kadar yükselmeyi başarmış ancak turnuvada daha sonra şampiyonluğa ulaşacak olan Portekiz'e yenilmişti.

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Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2020 Türkiye Galler milli maç saat kaçta ve hangi kanalda?
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