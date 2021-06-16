Bizim Çocuklar, gruptaki ilk galibiyeti için sahaya çıkıyor. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Turnuvanın açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenilen Milliler, Galler karşısında 3 puanı elde etmek istiyor. Bu noktada, Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Türkiye Galler maçı Azerbaycan'da oynayacak.
Türkiye, Galler ile A Grubu'ndaki iki maçına çıkıyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele, Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Türkiye Galler maçı saati ve canlı yayın kanalı da belli oldu. Peki, Türkiye Galler milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Türkiye ile Galler arasındaki A Grubu 2. maçı, 16 Haziran Çarşamba günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz olacak.
A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ
11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)EURO 2020 A Grubu Türkiye puan durumu ve kalan maçları! EURO 2020 Türkiye'nin kalan rakipleri, fikstürü ve puan durumu sırası
RAKİP TAKIM GALLER
"Ejderhalar"ın öne çıkan oyuncuları arasında, geçen sezon Tottenham'da kiralık oynayan Real Madridli Gareth Bale ile Chelseali Ethan Ampadu bulunuyor.
Tarihinde ilk kez 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Galler, yarı finale kadar yükselmeyi başarmış ancak turnuvada daha sonra şampiyonluğa ulaşacak olan Portekiz'e yenilmişti.