Bizim Çocuklar, gruptaki ilk galibiyeti için sahaya çıkıyor. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Turnuvanın açılış maçında İtalya'ya 3-0 yenilen Milliler, Galler karşısında 3 puanı elde etmek istiyor. Bu noktada, Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Türkiye Galler maçı Azerbaycan'da oynayacak.

TÜRKİYE GALLER MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, Galler ile A Grubu'ndaki iki maçına çıkıyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele, Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Türkiye Galler maçı saati ve canlı yayın kanalı da belli oldu. Peki, Türkiye Galler milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...