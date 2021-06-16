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Giriş Tarihi: 16.6.2021 14:46

UEFA'dan 'a görev

İHA
UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

ile arasında 18 Haziran'da oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu maçında UEFA Gözlemcisi görev yapacak.

UEFA Gözlemcisi , ile arasında 18 Haziran'da oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcimiz Murat Ilgaz, İsveç ile Slovakya takımları arasında 18 Haziran 2021 Cuma günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. 'nın 'nda oynanacak karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak" denildi.

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UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
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