Yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021 yaz transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi

Giriş Tarihi: 17.6.2021 01:28

Süper Lig yaz transfer dönemi başlama tarihi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz sezonunun tamamlanması ile birlikte kulüpler, eksik bölgelerine takviyeler yapmak istiyor. Bu noktada futbolseverler, Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi