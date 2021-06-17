25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...

Şenol Güneş yönetiminde Hollanda ve Norveç'i mağlup ettikten sonra herkesi büyük beklentilere sokan milliler, EURO 2020'de beklentilerin uzağında bir görüntü çizdi. EURO 2008'de hafızalara kazınan hırstan uzak olan Türkiye, iki maç sonunda 5 gol yedi. Henüz gol atma başarısı gösteremeyen milliler Pazar akşamı İsviçre ile karşılaşacak. EURO 1996'daki görüntü akıllara geldi.
İLK TURNUVA EURO 96!
İngiltere'de düzenlenen EURO 1996'da ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan milli takımımız grubu gol atamadan tamamladı. İlk maçında Hırvatistan'a 86. dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Türkiye, ikinci maçında Portekiz'e aynı skorla yenildi.
Grubun son maçında ise Danimarka karşısında 3-0'lık mağlubiyet alan millilerimiz grubu -5 averajla noktalayıp Türkiye'ye dönmüştü.
Alpay Özalan'ın rakibini düşürmemesi turnuvadan sonra çok tartışılmıştı. EURO 1996'nın ardından EURO 2020'de çok daha iyi sonuçlar elde ettik.
EURO 1996 ve EURO 2012'de ilk iki maçta puan alma başarısı gösterememiştik. Aynı şekilde bu iki turnuvada iki maçta gol bile atamamıştık. EURO 96'da son Danimarka maçından da 3-0 mağlup ayrılınca ilk katıldığımız Avrupa Şampiyonası'na gol atamadan veda etmiştik.
İLK KEZ GRUPTAN ÇIKMAYI BAŞARDIK!
Belçika ve Hollanda'nın ortak düzenlediği EURO 2000'de dört yıl öncesine göre daha olumlu sonuçlar aldık. İlk maçta İtalya'ya 2-1 mağlup olan millilerimiz ikinci maçında İsveç ile golsüz berabere kalarak turnuva tarihindeki ilk puanını aldı.
Son maçta evsahibi Belçika'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, 48 bin seyircinin izlediği maçta gruptan çıkmayı başardı. Turnuvanın favorilerinden İtalya grubu birinci bitirirken millilerimiz 4 puanla ikinci sırada yer aldı.
ÇEYREK FİNAL'DE PORTEKİZ'E DİŞ GEÇİREMEDİK!
EURO 2000 çeyrek finalinde Portekiz ile karşılaşan millilerimiz Nuno Gomes'in iki golüyle sahadan mağlup ayrıldı. Amsterdam Arena'da oynanan karşılaşmada turnuvanın favorilerinden Portekiz'e karşı iyi bir oyun oynayan milliler sürprizi gerçekleştiremedi.
EURO 2008'DE HERKES BİZİ KONUŞTU!
EURO 2004'ü boş geçtikten sonra EURO 2008'e gitme hakkı yakaladık. Fatih Terim'in önderliğinde Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde oynama hakkı kazanan Türkiye, turnuvaya yine iyi başlayamadı.
Portekiz karşısında varlık gösteremeden sahadan 2-0'lık sonuçla ayrılan Türkiye, ikinci maçta İsviçre ile karşı karşıya geldi. Turnuvanın ev sahibi İsviçre, Hakan Yakın'ın golüyle 1-0 öne geçse de ikinci yarı sahneye çıkan Semih Şentürk, Nihat Kahveci'nin asistinde eşitliği getirdi.
Semih Şentürk'ün bu golü EURO 2008'deki ilk golümüz oldu. Karşılaşmanın son anlarında sahneye çıkan Arda Turan, attığı golle birlikte milyonları sokağa döktü. Türkiye, İsviçre'yi 2-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
ÇEKLER KARŞISINDA NİHAT KAHVECİ FIRTINASI!
Çek Cumhuriyeti maçına da iyi başlamamıştık. Önce Koller'in golüyle 1-0 geriye düştük daha sonra 62. dakikada Plasil'in golüyle durum 2-0'a geldi.
Her şey bitti derken yine Arda Turan sahneye çıktı ve 75. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra Hamit Altıntop liderliğindeki Türkiye gol için bastırmaya başladı.
87. dakikada Hamit Altıntop'un ortasında dünyanın en iyi kalecileri arasında yer alan Cech, topu elinden kaçırdı. Nihat Kahveci hatayı affetmeyerek skoru 2-2'ye getirdi. Çekler şok içindeydi..!
GALİBİYET GOLÜNDE ORTALIK BAYRAM YERİNE DÖNDÜ!
Maçın berabere bitmesi durumunda karşılaşma penaltılara gidecekti. Hamit Altıntop yine sahneye çıkarak Nihat'a harika bir asist yaptı. Nihat Kahveci, muhteşem bir plaseyle topu ağlara bıraktığında Türkiye'de yer yerinden oynuyordu. EURO 2008'de 6 puanla gruptan çıktık!
ERNST-HAPPEL STADYUMU'NDA DÜNYA TÜRKLER'İ İZLEDİ!
20 Haziran 2008'de Türkiye, Hırvatistan ile EURO 2008 çeyrek final karşılaşmasında karşı karşıya geldi. 90 dakikada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma uzatmalara gitti. 119. dakikada Rüştü'nün hatasında Klasnic topu ağlara gönderdi.
Bu kez her şey bitti derken Emre Aşık birden Hırvatistan ceza sahasını karıştırdı. Semih Şentürk topa vurduğunda herkes nefesini tutmuştu. Topun ağlara gitmesinden sonra saha ortasında sevinç yumağı oluştu!
Hırvatistan 120 dakikanın 1-1 berabere bitmesinden sonra büyük yıkım içindeydi. Penaltılara giden karşılaşmayı Türkiye kazandı! Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop hata yapmadı penaltıları gole çevirdi. Türkiye artık yarı finale yükselmişti...
FİNAL BİLETİ SON ANDA KAÇTI!
EURO 2008'de yarı finale yükselerek turnuva tarihindeki en büyük başarısını yakalayan milller Almanya karşısında finali son anda kaçırdı. Lahm'ın 90. dakikada attığı golle 3-2 mağlup olan millilerimiz final şansını son anda kaybetti.
EURO 2016'DA PRİM KRİZİ!
65. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle durumu 2-0'a getiren Türkiye, İtalya'nın İrlanda'ya kaybetmesiyle en iyi üçüncüler arasına giremeden turnuvadan elendi.