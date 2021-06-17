Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...
Giriş Tarihi: 17.6.2021 14:48 Son Güncelleme: 17.6.2021 15:02

25 sene önceki turnuva akıllara geldi! 'de evdeki hesap çarşıya uymadı...

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...

Milli takımımız 'de büyük hayal kırıklığı yarattı! İtalya karşısında varlık gösteremeyerek sahadan 3-0'lık sonuçla ayrılan millilerimiz dün akşam da karşısında pozisyona girmekte zorlandı ve 2-0'lık sonuca razı oldu. , gruptan çıkma şansını zora sokarken akıllara 25 sene önceki EURO 96 turnuvası geldi!

Şenol Güneş yönetiminde Hollanda ve Norveç'i mağlup ettikten sonra herkesi büyük beklentilere sokan milliler, 'de beklentilerin uzağında bir görüntü çizdi. EURO 2008'de hafızalara kazınan hırstan uzak olan , iki maç sonunda 5 gol yedi. Henüz gol atma başarısı gösteremeyen milliler Pazar akşamı İsviçre ile karşılaşacak. EURO 1996'daki görüntü akıllara geldi.

25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...

İLK TURNUVA EURO 96!

İngiltere'de düzenlenen EURO 1996'da ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan milli takımımız grubu gol atamadan tamamladı. İlk maçında Hırvatistan'a 86. dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan , ikinci maçında Portekiz'e aynı skorla yenildi.

Grubun son maçında ise Danimarka karşısında 3-0'lık mağlubiyet alan millilerimiz grubu -5 averajla noktalayıp Türkiye'ye dönmüştü.

Alpay Özalan'ın rakibini düşürmemesi turnuvadan sonra çok tartışılmıştı. EURO 1996'nın ardından 'de çok daha iyi sonuçlar elde ettik.

EURO 1996 ve EURO 2012'de ilk iki maçta puan alma başarısı gösterememiştik. Aynı şekilde bu iki turnuvada iki maçta gol bile atamamıştık. EURO 96'da son Danimarka maçından da 3-0 mağlup ayrılınca ilk katıldığımız Avrupa Şampiyonası'na gol atamadan veda etmiştik.

25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...

İLK KEZ GRUPTAN ÇIKMAYI BAŞARDIK!

Belçika ve Hollanda'nın ortak düzenlediği EURO 2000'de dört yıl öncesine göre daha olumlu sonuçlar aldık. İlk maçta İtalya'ya 2-1 mağlup olan millilerimiz ikinci maçında İsveç ile golsüz berabere kalarak turnuva tarihindeki ilk puanını aldı.

25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...

Son maçta evsahibi Belçika'yı 2-0 mağlup eden , 48 bin seyircinin izlediği maçta gruptan çıkmayı başardı. Turnuvanın favorilerinden İtalya grubu birinci bitirirken millilerimiz 4 puanla ikinci sırada yer aldı.

25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...

ÇEYREK FİNAL'DE PORTEKİZ'E DİŞ GEÇİREMEDİK!

EURO 2000 çeyrek finalinde Portekiz ile karşılaşan millilerimiz Nuno Gomes'in iki golüyle sahadan mağlup ayrıldı. Amsterdam Arena'da oynanan karşılaşmada turnuvanın favorilerinden Portekiz'e karşı iyi bir oyun oynayan milliler sürprizi gerçekleştiremedi.

25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...

EURO 2008'DE HERKES BİZİ KONUŞTU!

EURO 2004'ü boş geçtikten sonra EURO 2008'e gitme hakkı yakaladık. Fatih Terim'in önderliğinde Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde oynama hakkı kazanan , turnuvaya yine iyi başlayamadı.

25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...

Portekiz karşısında varlık gösteremeden sahadan 2-0'lık sonuçla ayrılan , ikinci maçta İsviçre ile karşı karşıya geldi. Turnuvanın ev sahibi İsviçre, Hakan Yakın'ın golüyle 1-0 öne geçse de ikinci yarı sahneye çıkan Semih Şentürk, Nihat Kahveci'nin asistinde eşitliği getirdi.

25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...

Semih Şentürk'ün bu golü EURO 2008'deki ilk golümüz oldu. Karşılaşmanın son anlarında sahneye çıkan Arda Turan, attığı golle birlikte milyonları sokağa döktü. , İsviçre'yi 2-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

ÇEKLER KARŞISINDA NİHAT KAHVECİ FIRTINASI!

Çek Cumhuriyeti maçına da iyi başlamamıştık. Önce Koller'in golüyle 1-0 geriye düştük daha sonra 62. dakikada Plasil'in golüyle durum 2-0'a geldi.

25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...

Her şey bitti derken yine Arda Turan sahneye çıktı ve 75. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra Hamit Altıntop liderliğindeki gol için bastırmaya başladı.

87. dakikada Hamit Altıntop'un ortasında dünyanın en iyi kalecileri arasında yer alan Cech, topu elinden kaçırdı. Nihat Kahveci hatayı affetmeyerek skoru 2-2'ye getirdi. Çekler şok içindeydi..!

25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...

GALİBİYET GOLÜNDE ORTALIK BAYRAM YERİNE DÖNDÜ!

Maçın berabere bitmesi durumunda karşılaşma penaltılara gidecekti. Hamit Altıntop yine sahneye çıkarak Nihat'a harika bir asist yaptı. Nihat Kahveci, muhteşem bir plaseyle topu ağlara bıraktığında 'de yer yerinden oynuyordu. EURO 2008'de 6 puanla gruptan çıktık!

25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...

ERNST-HAPPEL STADYUMU'NDA DÜNYA TÜRKLER'İ İZLEDİ!

20 Haziran 2008'de , Hırvatistan ile EURO 2008 çeyrek final karşılaşmasında karşı karşıya geldi. 90 dakikada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma uzatmalara gitti. 119. dakikada Rüştü'nün hatasında Klasnic topu ağlara gönderdi.

Bu kez her şey bitti derken Emre Aşık birden Hırvatistan ceza sahasını karıştırdı. Semih Şentürk topa vurduğunda herkes nefesini tutmuştu. Topun ağlara gitmesinden sonra saha ortasında sevinç yumağı oluştu!

25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...

Hırvatistan 120 dakikanın 1-1 berabere bitmesinden sonra büyük yıkım içindeydi. Penaltılara giden karşılaşmayı kazandı! Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop hata yapmadı penaltıları gole çevirdi. Türkiye artık yarı finale yükselmişti...

25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...

FİNAL BİLETİ SON ANDA KAÇTI!

EURO 2008'de yarı finale yükselerek turnuva tarihindeki en büyük başarısını yakalayan milller Almanya karşısında finali son anda kaçırdı. Lahm'ın 90. dakikada attığı golle 3-2 mağlup olan millilerimiz final şansını son anda kaybetti.

EURO 2016'DA PRİM KRİZİ!

EURO 2016'da ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkan millile Modric'in golüne engel olamayınca karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İkinci maçta da İspanya karşısında da Morata ve Nolito'nun golleriyle sahadan 3-0 yenik ayrıldı.
25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...
ÇEK CUMHURİYETİ GALİBİYETİ YETMEDİ
Milliler son maçınd Çek Cumhuriyeti ile karşılaştı. Turnuvadaki ilk golünü Burak Yılmaz'ın ayağından bulan Milliler, 10. dakikada öne geçti.
25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...

65. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle durumu 2-0'a getiren Türkiye, İtalya'nın İrlanda'ya kaybetmesiyle en iyi üçüncüler arasına giremeden turnuvadan elendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? En iyi 3. ihtimali formülü...
Son dakika: Türkiye-Galler maçı sonrası şok sözler! "Şenol Güneş bazı oyuncuların..."
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 16 Haziran 2021 Dünkü Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren isim
Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor
Rafet El Roman’ın en acı günü… Tuğba Altıntop eski eşini yalnız bırakmadı
Son dakika haberi: Kanal İstanbul'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:
Son dakika haberler: Türkiye kararlı; Aşıda baş döndüren hız! Sisteme gir, aynı gün aşını ol
Son dakika haberi: Deprem uzmanı 'Bu faya dikkat' diyerek uyardı: Deprem zamanı yaklaştı...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e sert sözler! "Sahada takım yok..."
ARKADAŞINA GÖNDER
25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA