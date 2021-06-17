25 sene önceki turnuva akıllara geldi! EURO 2020'de evdeki hesap çarşıya uymadı...

İLK TURNUVA EURO 96!

İngiltere'de düzenlenen EURO 1996'da ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan milli takımımız grubu gol atamadan tamamladı. İlk maçında Hırvatistan'a 86. dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Türkiye, ikinci maçında Portekiz'e aynı skorla yenildi.

Grubun son maçında ise Danimarka karşısında 3-0'lık mağlubiyet alan millilerimiz grubu -5 averajla noktalayıp Türkiye'ye dönmüştü.

Alpay Özalan'ın rakibini düşürmemesi turnuvadan sonra çok tartışılmıştı. EURO 1996'nın ardından EURO 2020'de çok daha iyi sonuçlar elde ettik.

EURO 1996 ve EURO 2012'de ilk iki maçta puan alma başarısı gösterememiştik. Aynı şekilde bu iki turnuvada iki maçta gol bile atamamıştık. EURO 96'da son Danimarka maçından da 3-0 mağlup ayrılınca ilk katıldığımız Avrupa Şampiyonası'na gol atamadan veda etmiştik.