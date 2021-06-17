En yüksek limit Galatasaray’ın

TFF 2020-21 sezonu için takım harcama limitlerini açıkladı, G.Saray 437 milyon 480 bin TL ile zirvede
Türkiye Futbol Federasyonu, 2020- 21 sezonu için takım harcama limitlerini açıkladı. Geçen sezon ligi ikinci sırada bitiren G.Saray 437 milyon 480 bin TL ile zirvede yer alırken üçüncü F.Bahçe ise 397 milyon640 bin TL harcama limitine sahip. Son şampiyon Beşiktaş'a yeni dönem için309 milyon 158 bin TL'lik limit verilen sıralamada Trabzonspor ise 219 milyon655 bin TL ile dördüncü durumda. TFF ayrıca takımlara %25'lik sapma payı da verirken en düşük limit 81 milyon 100bin TL ile Kayserispor'un.