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Giriş Tarihi: 17.6.2021

En yüksek limit ’ın

En yüksek limit Galatasaray’ın

TFF 2020-21 sezonu için takım harcama limitlerini açıkladı, G.Saray 437 milyon 480 bin TL ile zirvede

, 2020- 21 sezonu için takım harcama limitlerini açıkladı. Geçen sezon ligi ikinci sırada bitiren G.Saray 437 milyon 480 bin TL ile zirvede yer alırken üçüncü F.Bahçe ise 397 milyon 640 bin TL harcama limitine sahip. Son şampiyon Beşiktaş'a yeni dönem için 309 milyon 158 bin TL'lik limit verilen sıralamada Trabzonspor ise 219 milyon 655 bin TL ile dördüncü durumda. TFF ayrıca takımlara %25'lik sapma payı da verirken en düşük limit 81 milyon 100 bin TL ile Kayserispor'un.

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