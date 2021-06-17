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Giriş Tarihi: 17.6.2021 18:47 Son Güncelleme: 17.6.2021 19:24

Galatasaray Başkan Adayı 'den, açıklaması

AA
Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir'den, Ralf Rangnick açıklaması

Galatasaray'da seçime günler kala kimin başkan seçileceği merak ediliyor. 'in ise geleceği seçilecek başkana göre şekillenecek. Başkan Adayı , seçilmeleri durumunda futbol takımı teknik direktörlüğüne Alman 'i getireceğini açıkladı.

Galatasaray'da başkanlık seçimi yaklaşıyor. Başkan adaylarından olan , yaptığı yazılı açıklamada, bazı başkan adaylarının çalışacaklarını açıkladığı 'in Galatasaray'ın sportif başarılarında büyük katkısı olduğunu, sporcu ve teknik adam olarak kulüple özdeşleştiğini belirtti.

"KENDİSİNİN BU SÜREÇTEN RAHATSIZLIK DUYDUĞU KANAATİNDEYİZ"

Adaylığını açıkladıktan sonra ahde vefanın bir gereği olarak Fatih Terim ile devam etme yönünde niyet bildirdiklerini aktaran Özdemir, "Diğer başkan adaylardan da seçim çalışmalarında hocayı rahat bırakmalarını ve ismini yıpratmamalarını istedik. Ancak bu talebimiz karşılık görmemiştir. Kendisinin de bu süreçten rahatsızlık duyduğu kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

İBRAHİM ÖZDEMİR: "KAZANIRSAK RALF RANGNİCK TAKIMIN BAŞINA GELECEK"

Sarı-kırmızılı ekibin ilk resmi maçını 20 veya 21 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV takımıyla yapacağını hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Önümüzde ön eleme maçları dururken takımın teknik direktörsüz bırakılması düşünülemez. Galatasaray'ın yönetim, teknik direktör ve oyuncuları açısından alternatifleri zengindir. Bu anlayışla seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlük görevi için Alman teknik adam ile ön görüşme yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır."

RANGNİCK, HAALAND, KONATE, KİMMİCH WERNER VE SZOBOSZLAİ GİBİ YILDIZLARI KEŞFETTİ

Ralf Rangnick'in dünyaca tanınan bir isim olduğunu vurgulayan Özdemir, "Ralf Rangnick, spor kamuoyunca yakından tanınan Mane, Keita, Upamecano, Haaland, Konate, Kimmich Werner ve Szoboszlai gibi pek çok süper yıldızı keşfedip futbol dünyasına kazandıran, sistemli ve disiplinli bir teknik adamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik kadro için çalışmaların sürdüğünü aktaran Özdemir, "Bayern Münih'teki görevinin sora ermesi beklenen bilim insanı ve fizik hazırlayıcı Prof. Dr. Holger Broich'i kondisyoner olarak teknik ekibe dahil etme yönündeki temaslarımız sürmektedir. Yönetime geldiğimiz takdirde futbol aklımız Ralf Rangnick olacağını spor kamuoyuna ve Galatasaraylılara saygıyla duyururuz." şeklinde görüş belirtti.

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Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir'den, Ralf Rangnick açıklaması
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