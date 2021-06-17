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Giriş Tarihi: 18.6.2021 06:36

'da bilmecesi!

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi!

, Mısır ile 23 Temmuz-9 Ağustos arasında ’na gidecek olan 23 yaşındaki golcüsü için olumlu haber bekliyor. maçına yetiştirilmek istenen genç golcü için 'ndan hala cevap gelmedi.

21 Temmuz'da Hollanda'da ile 2. ön eleme maçına çıkacak 'da belirsizlik can sıkıyor. 'nın kadrosunda yer alan için sarı-kırmızılı yetkililer, 'na resmi yazı gönderip 23 yaşındaki golcü için izin istedi.

Ancak hâlâ olumlu dönüş yapılamadı. Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayan G.Saray'da dışında kadroda forvet kalmadı. Mohamed milli takımında, 'nun kiralık sözleşmesi bitti. Falcao da Kovid olduğu için idmanlara çıkamıyor.

İLK SEÇİM DİVAN'DA
Bu arada Galatasaray Kulübü, Divan Kurulu Başkanlık seçimini bugün 10.00'da G.Saray Lisesi'nde gerçekleştirecek. Divan başkanı 'nun kulüp başkanlığına aday olmasının ardından Aykutalp Derkan ve Niyazi Yelkencioğlu Divan başkanı olmak için kozlarını paylaşacak.

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Galatasaray'da Mostafa Mohamed bilmecesi!
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