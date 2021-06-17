Gedson için Ağustos planı

22 yaşındaki oyuncuyu kamp kadrosuna dahil eden Benfica performansına göre yeni sezon için kararını verecek. Aslan’ın gözü ise ağustosta Portekiz’den gelecek haberde olacak
Ara transferin son günü 500 bin Euro'ya kiralanan Gedson Fernandes,özellikle ligin finalhaftalarına damgasınıvurdu. Sözleşmesi sona erince bonservisine sahip Benfica'ya dönen Gedson'u Galatasaray, tekrar kiralamak istiyor. Fatih Terim'in "Devametmeli" raporunu verdiği Portekizli orta saha, 19 Haziran'da seçilecek yeni yönetimin ilk mesai harcayacağı transfer olacak. Ancak Portekiz'den gelen haberler, sarı-kırmızılıların Gedson Fernandes planını bozacağa benziyor. Benfica cephesi, 22 yaşındakiyıldızı kamp kadrosunadahil etti.
DAHA YÜKSEK BEDEL İSTEYECEK
1998 doğumlu oyuncunun sezon hazırlıklarındaki performansına göre durumu belli olacak. Portekizli yetkililer, ağustosayına kadar Gedson konusundaGalatasaray'a cevap vermeyecekve yıldız oyuncuyuöncelikli olarak kendi takımlarındadeğerlendirmeye çalışacak. Başarılı orta saha, hocası Jorge Jesus'un gözüne girerse Benfica'da devam edecek. Aksi halde ağustos sonunda yine kiralanması gündeme gelecek. Benfica tarafı, bu kezG.Saray'ın ilgisini fırsataçevirecek ve dahayüksek bir kiralamabedeli talep edecek.
TAŞDEMİR'LE 2,ÖMER'LE 3 YIL KADROSUNU Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le güçlendiren Galatasaray, iç transferde de harekete geçti. Sarıkırmızılılar, kontratları biten Emre Taşdemir ile 2, Ömer Bayram'la da 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki sol bek Taşdemir'eilk sezon 4.4, ikinci dönemde de 5 milyon TL ödeneceği açıklandı. 29 yaşındaki joker Ömer Bayram'a ise ilk sezonda 6.5, diğer 2 yılda da7'şer milyon TL ücret verilecek. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın katıldığı imza töreninde Taşdemir, "Bu sene bizim için yeni bir başlangıç olacak. Bütün kupaların enbüyük favorisi biziz" dedi. Bayram ise "Çok güzel üç sene geçirdim Galatasaray'da. İki kupa kazandım. İnşallah önümüzdeki üç sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer" ifadelerini kullandı.